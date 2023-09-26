«Крылья Советов» ожидают на матче со «Спартаком» рекордную посещаемость за два года

В «Крыльях Советов» рассказали, какая посещаемость ожидается на матче 10-го тура РПЛ против «Спартака».

«Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Продажи идут активно, интерес достаточно высокий, призываем всех болельщиков заранее приобретать билеты. Наверняка будет побит рекорд посещаемости за последние два года.

Напомним, что на заключительный матч прошлого сезона со «Спартаком» и на кубковый матч с «Зенитом» в этом году пришло по 18 тысяч», – сообщили в пресс-службе «Крыльев».