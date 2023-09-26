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    • «Интер» – «Сассуоло»: прогноз на матч 6 тура Серии А, 27 сентября

    «Интер» – «Сассуоло»: прогноз на матч 6 тура Серии А, 27 сентября

    В среду, 27 сентября, состоится матч «Интер» – «Сассуоло». Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

    «Интер»

    «Нерадзурри» лидируют в чемпионате Италии. В активе команды 15 очков, пять побед, 14 забитых голов. При этом «Интер» все-таки не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности – команда пропустила один гол. Отметим, что «нерадзурри» опережают идущий вторым «Милан» на три балла.

    «Сассуоло»

    Команда идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе только шесть очков. Отметим, «Сассуоло» в национальном первенстве одержал две победы, а также потерпел три поражения. Команда довольно много забивает – девять голов в пяти матчах, но и пропускает немало – одиннадцать мячей. Отметим, «Сассуоло» опережает команды из зоны вылета на три очка.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 22 матча, в которых «Интер» побеждал одиннадцать раз. «Сассуоло» же выигрывал у соперника в 9 встречах.

    Наш прогноз на игру

    «Интер», похоже, главный претендент на победу в чемпионате Италии в этом сезоне. Команда здорово стартовала в новом сезоне, и похоже, не собирается сбавлять обороты. Наш прогноз – победа «Интера» (1.39), ТБ 2.5 (2.96).

    Источник: Бомбардир

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