Смертин: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

Экс-футболист сборной России Алексей Смертин видит у национальной команды перспективу стать лучшей в мире.
«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всe для этого есть, все предпосылки.
В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», – сказал Смертин.
- Лучший результат в истории российской сборной – 1/4 финала ЧМ в 2018 году.
- Сейчас команда отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
Источник: Legalbet