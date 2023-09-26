Смертин: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

Экс-футболист сборной России Алексей Смертин видит у национальной команды перспективу стать лучшей в мире.

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всe для этого есть, все предпосылки.

В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», – сказал Смертин.