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    • Смертин: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

    Смертин: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

    Экс-футболист сборной России Алексей Смертин видит у национальной команды перспективу стать лучшей в мире.

    «Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всe для этого есть, все предпосылки.

    В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», – сказал Смертин.

    • Лучший результат в истории российской сборной – 1/4 финала ЧМ в 2018 году.
    • Сейчас команда отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8765

      nik55 19 минут назад

      если только по настольному-------всегда говорил что футболисты тупые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16419

      Алексей З 51 минуту назад

      Он правда в здравом уме ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19932

      NewLife 1 час назад

      "Мы сыграли с Талем десять партий в преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал: «Такой не подведёт!"
      В.С. Высоцкий.
      Пеле уже на эту тему высказывался, зачем повторять. "Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10075

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Так же можно и про Дзюбу сказать, что верит , в его Чемпионство Мира !

      0
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