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  • Смертин: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

Смертин: «Верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу»

26 сентября 2023, 14:57
5

Экс-футболист сборной России Алексей Смертин видит у национальной команды перспективу стать лучшей в мире.

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всe для этого есть, все предпосылки.

В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», – сказал Смертин.

  • Лучший результат в истории российской сборной – 1/4 финала ЧМ в 2018 году.
  • Сейчас команда отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия Смертин Алексей
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1695730687
Так же можно и про Дзюбу сказать, что верит , в его Чемпионство Мира !
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NewLife
1695732361
"Мы сыграли с Талем десять партий в преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал: «Такой не подведёт!" В.С. Высоцкий. Пеле уже на эту тему высказывался, зачем повторять. "Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею."
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nik55
1695738112
если только по настольному-------всегда говорил что футболисты тупые
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sined1951
1695748839
Алексей, не надо говорить глупости и раздражать людей. Верь молча.
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Sergey S
1695761050
Когда с Катаром сложнее чем внутри страны с Зенитом играть, оптимизм вообще не может зародиться в мыслях насчёт сборной России по футболу. Хотя после чемпионата мира 2018г этот оптимизм был. С такими игроками из отборочного раунда пройти невозможно даже
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