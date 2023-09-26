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    • Агент Ахметова: «Ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед»

    Агент Ахметова: «Ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед»

    Ираклий Гегечкори, агент полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведeм переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеeтся).

    Ведeм ли с «Краснодаром» переговоры? До окончания контракта десять месяцев, рано ещe. Не знаем, что за это время произойдeт в мире и вообще в футболе», – сказал Гегечкори.

    • Ахметов провел 7 матчей в сезоне РПЛ, забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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