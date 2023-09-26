Агент Ахметова: «Ведем переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед»

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведeм переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» (смеeтся).

Ведeм ли с «Краснодаром» переговоры? До окончания контракта десять месяцев, рано ещe. Не знаем, что за это время произойдeт в мире и вообще в футболе», – сказал Гегечкори.