Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру только в одном месте

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру.
По информации Todofichajes, 51-летний француз рассматривает только одно место – пост главного тренера сборной Франции.
Зидан хочет дождаться завершения Евро-2024, после которого его назначение станет возможным.
- Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
- Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
- Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.
Источник: Todofichajes