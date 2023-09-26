Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру только в одном месте

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру.

По информации Todofichajes, 51-летний француз рассматривает только одно место – пост главного тренера сборной Франции.

Зидан хочет дождаться завершения Евро-2024, после которого его назначение станет возможным.