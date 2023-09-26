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    • Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру только в одном месте

    Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру только в одном месте

    Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет возобновить тренерскую карьеру.

    По информации Todofichajes, 51-летний француз рассматривает только одно место – пост главного тренера сборной Франции.

    Зидан хочет дождаться завершения Евро-2024, после которого его назначение станет возможным.

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
    • Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
    • Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.

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    Источник: Todofichajes

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