«Чистая показуха»: детский тренер Дзюбы осудил форварда «Локомотива» за конфликт с Семаком

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, раскритиковал поведение форварда в отношении главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 9-го тура РПЛ.

Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

«Дзюба прилично ошибся. Он всех пообнимал, за исключением Семака. Такое недопустимо – это чистая показуха. Семак – хороший, культурный человек. Зря Артем так сделал. Если он станет тренером, обязательно споткнется на этих же делах. Видимо, между ними был какой-то вулкан конфликта.

Дзюба пытается быть актером, но актер он не лучший. Не знаю, чего он добивается своим поведением, но все зависит от его окружения.

Такое поведение его не красит. Хотелось бы, конечно, увидеть рукопожатие Семака и Дзюбы. Надеюсь, эта история закончится миром, по-мужски», – сказал Шупляков.