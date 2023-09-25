Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Чистая показуха»: детский тренер Дзюбы осудил форварда «Локомотива» за конфликт с Семаком

    «Чистая показуха»: детский тренер Дзюбы осудил форварда «Локомотива» за конфликт с Семаком

    Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, раскритиковал поведение форварда в отношении главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 9-го тура РПЛ.

    • Форвард «Локо» после игры заявил, что не знает Семака.
    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

    «Дзюба прилично ошибся. Он всех пообнимал, за исключением Семака. Такое недопустимо – это чистая показуха. Семак – хороший, культурный человек. Зря Артем так сделал. Если он станет тренером, обязательно споткнется на этих же делах. Видимо, между ними был какой-то вулкан конфликта.

    Дзюба пытается быть актером, но актер он не лучший. Не знаю, чего он добивается своим поведением, но все зависит от его окружения.

    Такое поведение его не красит. Хотелось бы, конечно, увидеть рукопожатие Семака и Дзюбы. Надеюсь, эта история закончится миром, по-мужски», – сказал Шупляков.

    Новости по теме
    «Это уже дно»: Вяльбе раскритиковала поведение Дзюбы
    КДК не будет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локо», зато даст оценку действиям Дзюбы
    Дзюба не помнит Семака. А как он говорил о тренере до этого?
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2663

      моэм 25 секунд назад

      Не обнял Семака ? ...не пошёл пожимать руку Семаку ? ....а разве обязан ?....если не хочет , или ку него нет права самому выбирать "обнимашки " ?... где автор "нарыл" криминал ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 