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    Червиченко назвал две отличительные черты Дзюбы

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. После матча с «Зенитом» он заявил, что не знает Сергея Семака.

    «Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, еще детство не прошло. Это ответ не серьезного мужчины, а ответ ребенка, которого где-то обидели. Во-вторых, это ответ незрелого человека, который не понимает, что когда-то пройдет время.

    Кажется, что это будет долго. Но на самом деле он закончит играть. С таким характером и амбициями, мне кажется, он вряд ли сможет стать хорошим тренером. А ведь через пять лет его особо никто не вспомнит. Через пять-десять лет про него будут говорить – а кто это вообще? Если Семак что игроком себя прославил, что тренером, то Дзюба – пока как футболист и онанист. Это две отличительные его черты», – сказал Червиченко.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      ramblernasheveverything 28 минут назад

      Дзюба – пока как футболист и онанист.-------
      Мдяяя...От этого Зюба уже никогда не отмоется. Тута многие говорят что онанируют усе.Но Зюба особенный, он на видео это запечатлил.Он особенный онанист)))

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