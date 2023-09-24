Червиченко назвал две отличительные черты Дзюбы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. После матча с «Зенитом» он заявил, что не знает Сергея Семака.

«Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, еще детство не прошло. Это ответ не серьезного мужчины, а ответ ребенка, которого где-то обидели. Во-вторых, это ответ незрелого человека, который не понимает, что когда-то пройдет время.

Кажется, что это будет долго. Но на самом деле он закончит играть. С таким характером и амбициями, мне кажется, он вряд ли сможет стать хорошим тренером. А ведь через пять лет его особо никто не вспомнит. Через пять-десять лет про него будут говорить – а кто это вообще? Если Семак что игроком себя прославил, что тренером, то Дзюба – пока как футболист и онанист. Это две отличительные его черты», – сказал Червиченко.