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Червиченко назвал две отличительные черты Дзюбы

24 сентября 2023, 22:39
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. После матча с «Зенитом» он заявил, что не знает Сергея Семака.

«Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, еще детство не прошло. Это ответ не серьезного мужчины, а ответ ребенка, которого где-то обидели. Во-вторых, это ответ незрелого человека, который не понимает, что когда-то пройдет время.

Кажется, что это будет долго. Но на самом деле он закончит играть. С таким характером и амбициями, мне кажется, он вряд ли сможет стать хорошим тренером. А ведь через пять лет его особо никто не вспомнит. Через пять-десять лет про него будут говорить – а кто это вообще? Если Семак что игроком себя прославил, что тренером, то Дзюба – пока как футболист и онанист. Это две отличительные его черты», – сказал Червиченко.

  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей Червиченко Андрей
Комментарии (4)
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Марк Аврелий!
1695597401
Когда же наступит время, что все забудут Червиченко.!
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ilichkadr
1695619526
Артёмке пока невдомёк, что далеко не каждый пацак может стать чатланиным.
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ABC--google
1695670639
Как открытый ананист)))
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