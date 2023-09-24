Семак высказался о судействе после поражения «Зенита» от «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак затронул тему судейства после матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Судьи? Из моих уст будет звучать, что я жалуюсь. Смотрят, проверяют. На мой взгляд, решения ЭСК мне непонятны. Мелкие фолы свистят, грубые нет. И обоснования нет никакого. Сложно что-то комментировать», – сказал Семак.

Матч с «Локомотив» в поле судил воронежец Владимир Москалев.

«Зенит» упустил шанс возглавить таблицу.

«Локомотив» выиграл в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.

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