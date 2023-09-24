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    • Семак высказался о судействе после поражения «Зенита» от «Локо»

    Семак высказался о судействе после поражения «Зенита» от «Локо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак затронул тему судейства после матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    «Судьи? Из моих уст будет звучать, что я жалуюсь. Смотрят, проверяют. На мой взгляд, решения ЭСК мне непонятны. Мелкие фолы свистят, грубые нет. И обоснования нет никакого. Сложно что-то комментировать», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17967

      Garrincha58 12 минут назад

      плохому танцору всегда между ног что то мешает

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