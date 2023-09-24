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    • «Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Ростов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА, 9 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Вахания, Мелехин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Моххеби, Голенеков.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Келлвен, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА

    Ростов-ЦСКА где смотреть

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    Источник: Спортбокс

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