Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА, 9 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Вахания, Мелехин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Моххеби, Голенеков.
Главный тренер: Валерий Карпин
ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Келлвен, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.
Главный тренер: Владимир Федотов
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс