Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА, 9 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Вахания, Мелехин, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Моххеби, Голенеков.

Главный тренер: Валерий Карпин

ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Келлвен, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Главный тренер: Владимир Федотов

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА