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    • Составлен полный список предматчевых ритуалов главы «Зенита»

    Составлен полный список предматчевых ритуалов главы «Зенита»

    Журналист Сергей Егоров внимательно наблюдал за генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым перед матчем 9-го тура РПЛ против «Локомотива».

    Репортер собрал полный набор предматчевых ритуалов Медведева.

    «Ритуал продуман до мелочей, соблюдается строго и выверяется по часам.

    – Обойти поле.

    – Всем встречным обить пятюню – приветствовать всех стюардов у поля.

    – Помацать угловой флажок.

    – Прыгнуть до перекладины, достав ее рукой.

    – Пробить 3 мяча в центр, чтобы все 3 встали в правый полукруг.

    – Пнуть у штрафной чужие мячи, расставленные тренерами соперника».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      Krics 10 минут назад

      Уже круто диктор об'явил сине-белых-ГОЛУБЫХ,ихмо.

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