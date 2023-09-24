Составлен полный список предматчевых ритуалов главы «Зенита»

Журналист Сергей Егоров внимательно наблюдал за генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым перед матчем 9-го тура РПЛ против «Локомотива».

Репортер собрал полный набор предматчевых ритуалов Медведева.

«Ритуал продуман до мелочей, соблюдается строго и выверяется по часам.

– Обойти поле.

– Всем встречным обить пятюню – приветствовать всех стюардов у поля.

– Помацать угловой флажок.

– Прыгнуть до перекладины, достав ее рукой.

– Пробить 3 мяча в центр, чтобы все 3 встали в правый полукруг.

– Пнуть у штрафной чужие мячи, расставленные тренерами соперника».