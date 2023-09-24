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    • Месси упрекнул «ПСЖ» за отсутствие почестей за победу на ЧМ-2022 – парижане ответили

    Месси упрекнул «ПСЖ» за отсутствие почестей за победу на ЧМ-2022 – парижане ответили

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил на упрек бывшего форварда команды Лионеля Месси. Ему не понравилось, что парижский клуб не устроил почести после победы Аргентины на чемпионате мира-2022.

    «Мы поздравили Лионеля на тренировке и в частном порядке. Чествования на стадионе не было, так как «ПСЖ» – французский клуб. Это уважение Франции и футболистам сборной Франции.

    Месси – невероятный игрок, и мы гордились им, когда он был в Париже», – сказал Аль-Хелайфи.

    • Аргентина в декабрьском финале ЧМ-2022 победила в серии пенальти Францию.
    • Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.
    • Сейчас он в «Интере Майами».

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    Источник: RMC Sport

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