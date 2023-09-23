«Голов будет много»: Канчельскис – о дерби «Спартак» – «Динамо»

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».
«Между «Спартаком» и «Динамо» будет хороший матч. Они всегда играют друг против друга ярко и интересно. Думаю, в этот раз будет так же.
Сложно предугадать, с каким счетом закончится игра. Но я знаю, что она будет голевая.
Победитель непредсказуем – как «Спартаку» надо выиграть, так и «Динамо». Обе команды будут играть на результат, за три очка. Но голов будет много», – считает Канчельскис.
- «Спартак» примет «Динамо» сегодня в 19:00 мск.
- Команды занимают 6-е и 4-е место соответственно в таблице РПЛ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби.
Источник: Sport24