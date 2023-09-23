«Голов будет много»: Канчельскис – о дерби «Спартак» – «Динамо»

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Между «Спартаком» и «Динамо» будет хороший матч. Они всегда играют друг против друга ярко и интересно. Думаю, в этот раз будет так же.

Сложно предугадать, с каким счетом закончится игра. Но я знаю, что она будет голевая.

Победитель непредсказуем – как «Спартаку» надо выиграть, так и «Динамо». Обе команды будут играть на результат, за три очка. Но голов будет много», – считает Канчельскис.