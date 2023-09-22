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    • Дюков назвал три задачи сборной России на период отстранения от турниров

    Дюков назвал три задачи сборной России на период отстранения от турниров

    Президент РФС Александр Дюков порассуждал о задачах сборной России в условиях международного бана.

    – Чего вы хотите от сборной – какие у нее задачи?

    – Их несколько. Первая задача – исходим из того, что в любой момент сборная может вернуться, и игроки должны быть готовы к этому возвращению.

    Вторая – считаем, что сборная является институтом развития молодых игроков. Для игроков есть определенная польза, это должно их развивать.

    Третье – сами матчи – проверка для игроков на международном уровне, чтобы понять, где они находятся.

    • Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
    • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11697

      ivany4 7 минут назад

      Задачи на бумаге, а бабло должно быть в моем кармане.))
      Эх Дюков, как хорошо тебе живется в отрыве от реальности.

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      Рейтинг: +14955

      Skull_Boy 1 час назад

      Первая личная твоя задача - отсоси у Миллера и вторая - иди на Х-Й

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