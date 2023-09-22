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  • Дюков назвал три задачи сборной России на период отстранения от турниров

Дюков назвал три задачи сборной России на период отстранения от турниров

22 сентября 2023, 18:53
3

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о задачах сборной России в условиях международного бана.

– Чего вы хотите от сборной – какие у нее задачи?

– Их несколько. Первая задача – исходим из того, что в любой момент сборная может вернуться, и игроки должны быть готовы к этому возвращению.

Вторая – считаем, что сборная является институтом развития молодых игроков. Для игроков есть определенная польза, это должно их развивать.

Третье – сами матчи – проверка для игроков на международном уровне, чтобы понять, где они находятся.

  • Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
  • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1695402328
Первая личная твоя задача - отсоси у Миллера и вторая - иди на Х-Й
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ivany4
1695405772
Задачи на бумаге, а бабло должно быть в моем кармане.)) Эх Дюков, как хорошо тебе живется в отрыве от реальности.
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Persona_non_Grata
1695406880
Главная задача сборной России на период отстранения от турниров - смешить народ !!! (((
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