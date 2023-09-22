Дюков назвал три задачи сборной России на период отстранения от турниров

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о задачах сборной России в условиях международного бана.

– Чего вы хотите от сборной – какие у нее задачи?

– Их несколько. Первая задача – исходим из того, что в любой момент сборная может вернуться, и игроки должны быть готовы к этому возвращению.

Вторая – считаем, что сборная является институтом развития молодых игроков. Для игроков есть определенная польза, это должно их развивать.

Третье – сами матчи – проверка для игроков на международном уровне, чтобы понять, где они находятся.