Дюков назвал три задачи сборной России на период отстранения от турниров

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о задачах сборной России в условиях международного бана.
– Чего вы хотите от сборной – какие у нее задачи?
– Их несколько. Первая задача – исходим из того, что в любой момент сборная может вернуться, и игроки должны быть готовы к этому возвращению.
Вторая – считаем, что сборная является институтом развития молодых игроков. Для игроков есть определенная польза, это должно их развивать.
Третье – сами матчи – проверка для игроков на международном уровне, чтобы понять, где они находятся.
- Российские команды отстранены от международных турниров с 28 февраля 2022 года.
- Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
Источник: «РБ Спорт»