Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» – «Ницца», 6-й тур чемпионата Франции по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.
Вероятные составы команд:
«Монако»: Кен, Марипан, Магасса, Синго, Вандерсон, Камара, Энрике, Фофана, Бен-Йеддер, Головин, Минамино.
Главный тренер: Адольф Хюттер
«Ницца»: Булка, Данте, Тобидо, Аталь, Бар, Сансон, Тюрам, Ндайишимийе, Моффи, Диоп, Лаборде.
Главный тренер: Франческо Фариоли
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Монако» – «Ницца»
Прямую трансляцию матча покажет Setanta Sports 1. Игру также будет транслировать «Фонбет».