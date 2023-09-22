Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» – «Ницца», 6-й тур чемпионата Франции по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Кен, Закария Магасса, Синго, Вандерсон, Камара, Энрике, Фофана, Балогун, Головин, Минамино.

Главный тренер: Адольф Хюттер

«Ницца»: Булка, Данте, Тобидо, Лотомба, Бар, Сансон, Тюрам, Ндайишимийе, Моффи, Диоп, Лаборде.

Главный тренер: Франческо Фариоли

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Монако» – «Ницца»

Прямую трансляцию матча покажет Setanta Sports 1. Игру также будет транслировать «Фонбет».