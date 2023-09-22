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    • «Монако» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2023

    «Монако» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» – «Ницца», 6-й тур чемпионата Франции по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы команд:

    «Монако»: Кен, Марипан, Магасса, Синго, Вандерсон, Камара, Энрике, Фофана, Бен-Йеддер, Головин, Минамино.

    Главный тренер: Адольф Хюттер

    «Ницца»: Булка, Данте, Тобидо, Аталь, Бар, Сансон, Тюрам, Ндайишимийе, Моффи, Диоп, Лаборде.

    Главный тренер: Франческо Фариоли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Монако» – «Ницца»

    Прямую трансляцию матча покажет Setanta Sports 1. Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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