Дюков оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах

Президент РФС Александр Дюков высказался о товарищеских матчах сборной России в сентябре.

Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Футболисты до 23 лет дважды встречались со сверстниками из Египта – ничья 1:1 и поражение 1:2.

«Важно, что эти матчи провели. Если говорить о качестве игры в матче с Катаром, то мне понравились первые 15 минут. В конце матча после ряда замен вернули себе инициативу и сравняли счeт.

Эти матчи – возможность для игроков поверить в себя. Есть определeнная недооценка Катара общественным мнением, потому что на прошедшем чемпионате мира они выглядели неярко. Но надо учитывать, что теперь это другая сборная с другим тренером.

Мне кажется, что сейчас сборная Катара сильнее, чем раньше. Не стоит забывать и то, что Катар был победителем Кубка Азии и участником плей-офф Кубка КОНКАКАФ», – заявил Дюков.