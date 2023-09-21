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    • Дюков оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах

    Дюков оценил результаты сборной России в сентябрьских матчах

    Президент РФС Александр Дюков высказался о товарищеских матчах сборной России в сентябре.

    • Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).
    • Футболисты до 23 лет дважды встречались со сверстниками из Египта – ничья 1:1 и поражение 1:2.

    «Важно, что эти матчи провели. Если говорить о качестве игры в матче с Катаром, то мне понравились первые 15 минут. В конце матча после ряда замен вернули себе инициативу и сравняли счeт.

    Эти матчи – возможность для игроков поверить в себя. Есть определeнная недооценка Катара общественным мнением, потому что на прошедшем чемпионате мира они выглядели неярко. Но надо учитывать, что теперь это другая сборная с другим тренером.

    Мне кажется, что сейчас сборная Катара сильнее, чем раньше. Не стоит забывать и то, что Катар был победителем Кубка Азии и участником плей-офф Кубка КОНКАКАФ», – заявил Дюков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24464

      Persona_non_Grata 12 минут назад

      "Важно, что эти матчи провели" - КОМУ важно ?...

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