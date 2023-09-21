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    • «Динамо» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    «Динамо» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча между Загребским «Динамо» и «Астаной», 1 тур группового этапа Лиги конференций на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Динамо»: Невистич, Любичич, Перич, Ристовски, Мохарамми, Мишич, Булат, Видович, Батурина, Шпикич, Петкович.

    Главный тренер: Анте Чачич

    «Астана»: Чондрич, Бейсебеков, Томашевич, Аманович, Оганесян, Вороговский, Лончар, Эбонг, Оурега, Томасов, Дарбо.

    Главный тренер: Григорий Бабаян

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо»«Астана»

    Прямую трансляцию матча покажет телеканал Qazaqstan. Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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