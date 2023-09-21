Смотреть прямую трансляцию матча между Загребским «Динамо» и «Астаной», 1 тур группового этапа Лиги конференций на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Предполагаемые составы на матч:
«Динамо»: Невистич, Любичич, Перич, Ристовски, Мохарамми, Мишич, Булат, Видович, Батурина, Шпикич, Петкович.
Главный тренер: Анте Чачич
«Астана»: Чондрич, Бейсебеков, Томашевич, Аманович, Оганесян, Вороговский, Лончар, Эбонг, Оурега, Томасов, Дарбо.
Главный тренер: Григорий Бабаян
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Астана»
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Qazaqstan. Игру также будет транслировать «Фонбет».