Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» – «Астон Вилла», 1 тур группового этапа Лиги конференций на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Легия»: Тобьяж, Рибейро, Панков, Капуади, Вшолек, Мучи, Элитим, Жозуэ, Гуал, Кун, Слиш.
Главный тренер: Коста Руньяич
«Астон Вилла»: Мартинес, Конса,, Макгинн, Тилеманс, Динь, Чемберс, Лангле, Дзаньоло, Дуран, Бэйли, Камара.
Главный тренер: Унаи Эмери
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Легия» – «Астон Вилла»
Прямую трансляцию матча покажет Мегого. Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»