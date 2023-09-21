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    • «Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    «Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» – «Астон Вилла», 1 тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Легия»: Тобьяж, Рибейро, Енджейчик, Панков, Вшолек, Слиш, Элтим, Кун, Жозуэ, Пекхарт, Гуаль.

    Главный тренер: Коста Руньяич

    «Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Чемберс, Конса, Морено, Тилеманс, Луис, Макгинн, Дзаньоло, Диаби, Дуран.

    Главный тренер: Унаи Эмери

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Легия»«Астон Вилла»

    Прямую трансляцию матча покажет Мегого. Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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