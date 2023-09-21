Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» – «Астон Вилла», 1 тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Легия»: Тобьяж, Рибейро, Енджейчик, Панков, Вшолек, Слиш, Элтим, Кун, Жозуэ, Пекхарт, Гуаль.

Главный тренер: Коста Руньяич

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Чемберс, Конса, Морено, Тилеманс, Луис, Макгинн, Дзаньоло, Диаби, Дуран.

Главный тренер: Унаи Эмери

Прямую трансляцию матча покажет Мегого. Игру также будет транслировать «Фонбет».