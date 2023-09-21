Адамов обвинил российских комментаторов в дискриминации на национальной почве

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о дискриминации в России на национальной почве.

Адамов – чеченец.

Права на Адамова принадлежат «Зениту».

В составе «Оренбурга» он провел 7 матчей (496 минут) без голевых действий.

– У тебя хоть раз были проблемы в России из-за национальности?

– Проблем никогда не было, но чувствовалось немного другое отношение.

– В плане?

– Когда в «Урале» я выдавал сумасшедшую игру, обо мне никто не говорил. А русский парень отдаст пас, все сразу: «Ого, какая передача».

Мы уже сами начали над этим прикалываться. Видно, что комментаторы и эксперты до сих пор предвзяты ко мне.