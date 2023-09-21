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    • Адамов обвинил российских комментаторов в дискриминации на национальной почве

    Адамов обвинил российских комментаторов в дискриминации на национальной почве

    Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о дискриминации в России на национальной почве.

    • Адамов – чеченец.
    • Права на Адамова принадлежат «Зениту».
    • В составе «Оренбурга» он провел 7 матчей (496 минут) без голевых действий.

    – У тебя хоть раз были проблемы в России из-за национальности?

    – Проблем никогда не было, но чувствовалось немного другое отношение.

    – В плане?

    – Когда в «Урале» я выдавал сумасшедшую игру, обо мне никто не говорил. А русский парень отдаст пас, все сразу: «Ого, какая передача».

    Мы уже сами начали над этим прикалываться. Видно, что комментаторы и эксперты до сих пор предвзяты ко мне.

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    Источник: Sport24

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