Адамов обвинил российских комментаторов в дискриминации на национальной почве

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о дискриминации в России на национальной почве.
- Адамов – чеченец.
- Права на Адамова принадлежат «Зениту».
- В составе «Оренбурга» он провел 7 матчей (496 минут) без голевых действий.
– У тебя хоть раз были проблемы в России из-за национальности?
– Проблем никогда не было, но чувствовалось немного другое отношение.
– В плане?
– Когда в «Урале» я выдавал сумасшедшую игру, обо мне никто не говорил. А русский парень отдаст пас, все сразу: «Ого, какая передача».
Мы уже сами начали над этим прикалываться. Видно, что комментаторы и эксперты до сих пор предвзяты ко мне.
Источник: Sport24