УЕФА оштрафовал Украину за расизм

В УЕФА определились с наказанием для Украинской ассоциации футбола.

УАФ оштрафовали за поведение болельщиков сборной Украины на матчах отбора Евро-2024 с Англией (1:1) и Италией (1:2).

Украинских фанатов уличили в расизме – за это с федерации взыскали 20 тысяч евро.

Кроме того, следующий домашний матч сборная Украины проведет при частично закрытых трибунах.

Также УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро из-за использования болельщиками пиротехники на трибунах и на 8 тысяч евро за блокирование проходов на стадионе.