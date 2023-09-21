Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    УЕФА оштрафовал Украину за расизм

    В УЕФА определились с наказанием для Украинской ассоциации футбола.

    УАФ оштрафовали за поведение болельщиков сборной Украины на матчах отбора Евро-2024 с Англией (1:1) и Италией (1:2).

    Украинских фанатов уличили в расизме – за это с федерации взыскали 20 тысяч евро.

    Кроме того, следующий домашний матч сборная Украины проведет при частично закрытых трибунах.

    Также УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро из-за использования болельщиками пиротехники на трибунах и на 8 тысяч евро за блокирование проходов на стадионе.

    Новости по теме
    Отбор Евро-2024. Украина проиграла Италии (1:2) и опустилась на 3-е место в группе 1
    Стали известны стартовые составы на матч Италия – Украина: 6-й тур отбора ЧЕ-2024 2
    Италия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023 1
    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1196

      Айболид 29 минут назад

      Да как рука то поднялась ?! Теперь НАТА обязана покарать У.Е.фу , как агрессора .
      А вообще это фарс какой-то , но визги "рамблер-михалыча" по этому поводу , хотелось бы послушать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7680

      Semenycch 1 час назад

      Да, уж, вот это наказание! Теперь украинские нацисты будут бояться УЕФА! :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 