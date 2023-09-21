УЕФА оштрафовал Украину за расизм

Да как рука то поднялась ?! Теперь НАТА обязана покарать У.Е.фу , как агрессора .
А вообще это фарс какой-то , но визги "рамблер-михалыча" по этому поводу , хотелось бы послушать .
В УЕФА определились с наказанием для Украинской ассоциации футбола.
УАФ оштрафовали за поведение болельщиков сборной Украины на матчах отбора Евро-2024 с Англией (1:1) и Италией (1:2).
Украинских фанатов уличили в расизме – за это с федерации взыскали 20 тысяч евро.
Кроме того, следующий домашний матч сборная Украины проведет при частично закрытых трибунах.
Также УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро из-за использования болельщиками пиротехники на трибунах и на 8 тысяч евро за блокирование проходов на стадионе.