Бубнов проанализировал проблемы «Зенита»

Ветеран «Спартака» Александр Бубнов высказался о проблемах «Зенита» по итогам кубкового матча с «Ахматом» (3:3, по пенальти – 4:2).

«Зенит» в матче Фонбет Кубка России выставил против «Ахмата» игроков ротации. И если сравнивать ближайший резерв со спартаковским, то у москвичей подобная ротация получается удачнее.

Обращает на себя внимание, что усиление «красно-белых» в кубковом матче принесло результат – Промес и Мартинс помогли разгромить соперника. А зенитовские лидеры, выйдя на поле, не помогли прибавить. После первого тайма команда Сергея Семака выигрывала, а отдельный второй тайм проиграла.

Какой бы ни была у «Зенита» ротация, класс есть класс. Тем более и соперник не выпустил некоторых своих лидеров в старте. Уступая 0:2, команда из Санкт-Петербурга смогла не только счeт сравнять, но и вперeд выйти.

Тут даже немного удивляет, что «Ахмат» не сломался после этого, нашeл в себе возможности после 2:3 снова сравняться в счeте, а ведь у гостей уже на поле в тот момент было много футболистов основы.

Для грозненцев результат в отдельной встрече, безусловно, хороший – по игре, да и по счeту в основное время они не уступили, сражаясь с чемпионом.

Для Семака такой результат – это повод для размышлений. «Зенит» много пропустил – три мяча для них, это много. У клуба есть возможности сделать так, чтобы скамейка была сильная, раньше так и было в принципе. Наверняка тренерский штаб и руководство сделают выводы.

Если говорить о турнирной ситуации, то матч был для обеих команд важен. И, пожалуй, гости здесь больше преуспели – они приблизились к «Балтике» и имеют неплохие шансы закончить групповой этап на первом месте. В крайнем случае в заключительном матче выставят основу.

А вот «Ахмату» теперь предстоит побороться с «Крыльями Советов», чтобы вообще не покинуть турнир», – заявил Бубнов.