Фонбет Кубок России. ЦСКА второй раз подряд победил «Сочи» в серии пенальти

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Основное время завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти ЦСКА оказался точнее – 4:2.

Московский клуб во второй раз подряд победил «Сочи» в серии пенальти – 30 августа армейцы победили таким образом в Сочи.

Команда Владимира Федотова поднялась на первое место в группе А.

Россия. Кубок. Группа А. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (4:2 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нобоа, 43; 1:1 – Обляков, 78.

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