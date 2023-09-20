Фонбет Кубок России. ЦСКА второй раз подряд победил «Сочи» в серии пенальти

игра конюшни - унылое говно, даже с.учи не смогли грохнуть, еле ничейку отсосали со своим физруком помоечным...) ржунимагу..!))))
ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Основное время завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти ЦСКА оказался точнее – 4:2.
Московский клуб во второй раз подряд победил «Сочи» в серии пенальти – 30 августа армейцы победили таким образом в Сочи.
Команда Владимира Федотова поднялась на первое место в группе А.
Россия. Кубок. Группа А. 4-й тур
ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (4:2 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Нобоа, 43; 1:1 – Обляков, 78.