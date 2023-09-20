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    • Фонбет Кубок России. ЦСКА второй раз подряд победил «Сочи» в серии пенальти

    Фонбет Кубок России. ЦСКА второй раз подряд победил «Сочи» в серии пенальти

    ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Основное время завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти ЦСКА оказался точнее – 4:2.

    Московский клуб во второй раз подряд победил «Сочи» в серии пенальти – 30 августа армейцы победили таким образом в Сочи.

    Команда Владимира Федотова поднялась на первое место в группе А.

    Россия. Кубок. Группа А. 4-й тур

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (4:2 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Нобоа, 43; 1:1 – Обляков, 78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31068

      JTherry 1 час назад

      игра конюшни - унылое говно, даже с.учи не смогли грохнуть, еле ничейку отсосали со своим физруком помоечным...) ржунимагу..!))))

      2
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      Рейтинг: +4732

      ziborock 1 час назад

      А что там кони говорили про Спартак с Сочи?!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14945

      Skull_Boy 1 час назад

      Когда уже до лысого дойдет, что схема с тремя центрдефами не работает и подбор игроков как раз под 4-3-3 или стандарт ЦСКА 4-2-3-1

      0
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      Рейтинг: +5111

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Молодцы.
      А гол между ног вратаря хорошо бы удвоить, так сказать, за эстетику)

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