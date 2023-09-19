Мостовой готов стать главным тренером сборной России

Александр Мостовой сообщил о готовности возглавить сборную России.

– Вы бы смогли работать в нынешней сборной России?

– Вопрос не совсем спортивный. Почему нет?

– У команды нет турнирных задач. Может быть, мотивации будет не хватать?

– При чем здесь мотивация? Все работают в своих командах. Потом приезжают в сборную и трудятся там. Это их работа, они деньги за это получают.

– Но сборная по сути нигде не играет.

– И что? Это все равно сборная. Раньше, чтобы попасть туда, люди пахали. Сейчас же туда берут всех подряд. Еще ты за это деньги получаешь. Если ты бесплатно работаешь, другой вопрос. Но ты приезжаешь туда за зарплату – должен играть. Если не получается, то ты плохой работник.