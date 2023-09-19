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    Мостовой готов стать главным тренером сборной России

    Александр Мостовой сообщил о готовности возглавить сборную России.

    – Вы бы смогли работать в нынешней сборной России?

    – Вопрос не совсем спортивный. Почему нет?

    – У команды нет турнирных задач. Может быть, мотивации будет не хватать?

    – При чем здесь мотивация? Все работают в своих командах. Потом приезжают в сборную и трудятся там. Это их работа, они деньги за это получают.

    – Но сборная по сути нигде не играет.

    – И что? Это все равно сборная. Раньше, чтобы попасть туда, люди пахали. Сейчас же туда берут всех подряд. Еще ты за это деньги получаешь. Если ты бесплатно работаешь, другой вопрос. Но ты приезжаешь туда за зарплату – должен играть. Если не получается, то ты плохой работник.

    • Национальная команда отстранена от международных турниров.
    • Мостовой ранее начал обучение на тренерскую лицензию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6184

      Питерский князь 3 минуты назад

      Лучше возглавь срамтак!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +220

      Amorphis 9 минут назад

      Скучно без Царя))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22252

      derrik2000 22 минуты назад

      Будет ли лучше Валерика?
      Нет, конечно.
      А, вот, то, что НЕ хуже - однозначно.

      0
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      Рейтинг: +11672

      ivany4 29 минут назад

      А может все же закончить тренерскую учебу и получить лицензию. А то не смешно получиться, когда погонят недоучку.))

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      Рейтинг: +74

      OtVinta 59 минут назад

      Да дайте Мостовому хоть кого потренировать, а то задолбал уже

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      Рейтинг: +10046

      САДЫЧОК 1 час назад

      У этого Мостового звездняк!
      Так бывает , у кого то , во время игровой карьеры, а у кого то после.

      1
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      Рейтинг: +4049

      шахта Заполярная 1 час назад

      Ну дайте же мосту сборную потренировать, он же столько голов за карьеру забил. Может какое то время его не слышно будет. Обгадится.

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      Рейтинг: +4049

      шахта Заполярная > шахта Заполярная 1 час назад

      Вот как раз 12 октября с Камеруном игра. Пусть сборную соберет сам и приготовит к игре, а мы посмотрим какой мост тренер.

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      Рейтинг: +1160

      Айболид 1 час назад

      Хуже наверно не будет .

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      Рейтинг: +1295

      Krics 1 час назад

      Здравая идея играть за сборную бесплатно,НО это не про мостового

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