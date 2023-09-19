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Мостовой готов стать главным тренером сборной России

19 сентября 2023, 19:26
11

Александр Мостовой сообщил о готовности возглавить сборную России.

– Вы бы смогли работать в нынешней сборной России?

– Вопрос не совсем спортивный. Почему нет?

– У команды нет турнирных задач. Может быть, мотивации будет не хватать?

– При чем здесь мотивация? Все работают в своих командах. Потом приезжают в сборную и трудятся там. Это их работа, они деньги за это получают.

– Но сборная по сути нигде не играет.

– И что? Это все равно сборная. Раньше, чтобы попасть туда, люди пахали. Сейчас же туда берут всех подряд. Еще ты за это деньги получаешь. Если ты бесплатно работаешь, другой вопрос. Но ты приезжаешь туда за зарплату – должен играть. Если не получается, то ты плохой работник.

  • Национальная команда отстранена от международных турниров.
  • Мостовой ранее начал обучение на тренерскую лицензию.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
Комментарии (11)
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Krics
1695141032
Здравая идея играть за сборную бесплатно,НО это не про мостового
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шахта Заполярная
1695142253
Ну дайте же мосту сборную потренировать, он же столько голов за карьеру забил. Может какое то время его не слышно будет. Обгадится.
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САДЫЧОК
1695142335
У этого Мостового звездняк! Так бывает , у кого то , во время игровой карьеры, а у кого то после.
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OtVinta
1695142548
Да дайте Мостовому хоть кого потренировать, а то задолбал уже
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ivany4
1695144324
А может все же закончить тренерскую учебу и получить лицензию. А то не смешно получиться, когда погонят недоучку.))
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derrik2000
1695144722
Будет ли лучше Валерика? Нет, конечно. А, вот, то, что НЕ хуже - однозначно.
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Amorphis
1695145510
Скучно без Царя))
Ответить
NewLife
1695147071
Ты еще столбовой дворянкой не был, а лезешь сразу во владычицу морскую))
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Argon
1695160982
Мы спасены!
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фанат джигурды
1695203830
Пусть Спартак тренирует. Из города Туймазы.
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