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    • ПСЖ – «Боруссия»: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    ПСЖ – «Боруссия»: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    В воскресенье, 19 сентября, ПСЖ на своем поле сыграет с «Боруссией». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    ПСЖ

    Парижане в пяти предыдущих матчах дважды сыграли вничью, одержали две победы, и в упорной борьбе уступили «Ницце». Команда Луиса Энрике переживает перестройку, поэтому парижане пока демонстрируют стабильных результатов.

    «Боруссия»

    Дортмундцы чуть лучше отыграли в предыдущих пяти матчах. Команда дважды сыграла вничью и одержала три победы. «Шмели» входят в число лидеров национального первенства, и наверняка постараются навязать борьбу «Байеру» и «Баварии».

    Факты

    История противостояния команд насчитывает четыре встречи, в которых дортмундцы и парижане выиграли по одному разу. Что касается голов, то ПСЖ отправил в ворота «Боруссии» четыре мяча, а «шмели» ответили тремя голами.

    Наш прогноз на игру

    Несмотря на нестабильную форму, именно хозяева выглядят фаворитами матча. Предположим, что ПСЖ сумеет набрать три очка в матче с дортмундцами. Наш прогноз – победа ПСЖ (1.80).

    Источник: Бомбардир

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