В воскресенье, 19 сентября, «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Боруссией». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Парижане в пяти предыдущих матчах дважды сыграли вничью, одержали две победы, и в упорной борьбе уступили «Ницце». Команда Луиса Энрике переживает перестройку, поэтому парижане пока демонстрируют стабильных результатов.

Дортмундцы чуть лучше отыграли в предыдущих пяти матчах. Команда дважды сыграла вничью и одержала три победы. «Шмели» входят в число лидеров национального первенства, и наверняка постараются навязать борьбу «Байеру» и «Баварии».

Факты

История противостояния команд насчитывает четыре встречи, в которых дортмундцы и парижане выиграли по одному разу. Что касается голов, то «ПСЖ» отправил в ворота «Боруссии» четыре мяча, а «шмели» ответили тремя голами.

Наш прогноз на игру

Несмотря на нестабильную форму, именно хозяева выглядят фаворитами матча. Предположим, что «ПСЖ» сумеет набрать три очка в матче с дортмундцами. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.80).