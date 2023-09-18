Ткаченко заявил о тенденции отмены российского футбола

Футбольный агент Герман Ткаченко дал оценку последним трансферам россиян в Европу.

«Главный вывод, что, несмотря на произошедшие сделки по переходу российских футболистов в европейские клубы, мы не можем сказать, что это уже тенденция, а не просто факты.

Потому что на каждый переход, условно, Далера Кузяева, Арсена Захаряна, в какой-то мере Сабы Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и MLS, есть «синдром «Сассуоло» или того же «Аякса». Есть отказ от сделок с российскими клубами в Германии. То есть преимущественно отказ. И попытки отмены российского футбола как тенденция, они все равно существуют.

Да, он может пробиваться желанием, любовью к таланту, как в случае с Захаряном, или подарком, который «Гавр» получил в лице Кузяева с точки зрения соотношения «цена – качество». Тенденции все равно негативные, через них нужно проходить.

Нам всем кажется, что там [в Германии] все в порядке. И действительно может выглядеть так – на уровне спортивного менеджмента, даже генеральных директоров идут переговоры, есть какие-то сообщения в прессе, как было с Наиром Тикнизяном. Но как только будет доходить до сделок, ничего такого происходить не будет. И причина будет – не иметь дело с русскими. Надеюсь, что будут исключения, будут прорывы, но пока ситуация такова», – сказал Ткаченко.