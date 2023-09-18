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Ткаченко заявил о тенденции отмены российского футбола

18 сентября 2023, 21:52
1

Футбольный агент Герман Ткаченко дал оценку последним трансферам россиян в Европу.

«Главный вывод, что, несмотря на произошедшие сделки по переходу российских футболистов в европейские клубы, мы не можем сказать, что это уже тенденция, а не просто факты.

Потому что на каждый переход, условно, Далера Кузяева, Арсена Захаряна, в какой-то мере Сабы Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и MLS, есть «синдром «Сассуоло» или того же «Аякса». Есть отказ от сделок с российскими клубами в Германии. То есть преимущественно отказ. И попытки отмены российского футбола как тенденция, они все равно существуют.

Да, он может пробиваться желанием, любовью к таланту, как в случае с Захаряном, или подарком, который «Гавр» получил в лице Кузяева с точки зрения соотношения «цена – качество». Тенденции все равно негативные, через них нужно проходить.

Нам всем кажется, что там [в Германии] все в порядке. И действительно может выглядеть так – на уровне спортивного менеджмента, даже генеральных директоров идут переговоры, есть какие-то сообщения в прессе, как было с Наиром Тикнизяном. Но как только будет доходить до сделок, ничего такого происходить не будет. И причина будет – не иметь дело с русскими. Надеюсь, что будут исключения, будут прорывы, но пока ситуация такова», – сказал Ткаченко.

  • Ткаченко сегодня трудоустроил в ОАЭ своего клиента Зелимхана Бакаева.
  • Агент в российском футболе более 20 лет.
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Давид59
1695097382
Цитирую:"причина - не иметь дело с русскими". Вообще-то не надо путать причину и следствие. Это следствие. А причину назвал Чеферин. И только дуракам или зомбированным это не понятно.
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