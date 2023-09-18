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    • Сперцян назвал сумму, за которую Галицкий отпустит его из «Краснодара»

    Сперцян назвал сумму, за которую Галицкий отпустит его из «Краснодара»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном уходе из клуба.

    «За сколько Галицкий готов отпустить? Около 15 миллионов евро. Столько я стою? Думаю, что он так считает. Я тоже так считаю.

    Должен клуб играть в еврокубках? Да. Если я не уйду, не заканчивать же на этом. Я не хочу сбежать из «Краснодара», поругаться. Я хочу только здесь быть, но хочется попробовать в Европе, пока есть шанс.

    Уверен в своих силах. Думаю, что могу добиться большего», – сказал Сперцян.

    • Сперцян – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне у него 8 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Сперцян стоит 12 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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