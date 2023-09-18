Сперцян назвал сумму, за которую Галицкий отпустит его из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном уходе из клуба.

«За сколько Галицкий готов отпустить? Около 15 миллионов евро. Столько я стою? Думаю, что он так считает. Я тоже так считаю.

Должен клуб играть в еврокубках? Да. Если я не уйду, не заканчивать же на этом. Я не хочу сбежать из «Краснодара», поругаться. Я хочу только здесь быть, но хочется попробовать в Европе, пока есть шанс.

Уверен в своих силах. Думаю, что могу добиться большего», – сказал Сперцян.