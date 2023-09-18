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    • Агент Головина раскрыл подробности назначения россиянина капитаном «Монако»

    Агент Головина раскрыл подробности назначения россиянина капитаном «Монако»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал выход игрока на матч против «Лорьяна» (2:2) с капитанской повязкой.

    «Мы все рады, что Саша качественно отыграл матч, забил хороший гол и отдал важную голевую передачу, но, к сожалению, команда не выиграла.

    Что касается капитанской повязки Головина, то это решение его партнеров по команде. Быть капитаном – огромная ответственность для Александра.

    Возможно ли, что Головин будет капитаном команды на постоянной основе? Это будут решать его партнеры и тренерский штаб «Монако». Вижу ли Александра в роли капитана команды? Вижу его как сильного футболиста и порядочного парня», – заявил Клюев.

    • В матче с «Лорьяном» россиянин сделал «1+1».
    • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Он провел за клуб 181 матч: 27 голов, 34 ассиста.

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    Источник: Sport24

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