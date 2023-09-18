Агент Головина раскрыл подробности назначения россиянина капитаном «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал выход игрока на матч против «Лорьяна» (2:2) с капитанской повязкой.

«Мы все рады, что Саша качественно отыграл матч, забил хороший гол и отдал важную голевую передачу, но, к сожалению, команда не выиграла.

Что касается капитанской повязки Головина, то это решение его партнеров по команде. Быть капитаном – огромная ответственность для Александра.

Возможно ли, что Головин будет капитаном команды на постоянной основе? Это будут решать его партнеры и тренерский штаб «Монако». Вижу ли Александра в роли капитана команды? Вижу его как сильного футболиста и порядочного парня», – заявил Клюев.