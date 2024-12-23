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    «Зенит» призвали почистить состав

    Главный тренер медийного 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации в российском футболе.

    – Какой главный итог 2024 года для российского футбола? Развивался он или, скорее, наоборот?

    – Он бы развивался, если бы был лимит на легионеров. Говорят, что сразу уровень падает, но а куда мы все готовимся? Мы знаем, что в следующем году, может быть, сборной России разрешат участвовать в отборах. Но сейчас был период, когда нужно было развивать своих футболистов. Много мы развили? Батраков, Кисляк, Глебов из ЦСКА. Этого мало – мизер.

    Давайте пройдeмся по «Зениту» – гегемон, лидер, но что мы видим? Бразильцам уже неинтересно играть, надо делать чистку в составе. Что дают их победы?

    Мы должны беспокоиться за российский футбол, за наши кадры. Если России разрешат играть на международной арене, как мы будем выглядеть? Или опять будут отговорки: «Вот, мы после долгого перерыва, нужно втянуться». Да ничего подобного. Надо выходить и сразу доказывать, потому что в такой ситуации находились. Мы же сами говорим: «Почему нас не допускают?».

    Но когда выйдем туда, мы должны быть конкурентоспособными. А вы уверены, что мы составим конкуренцию «Баварии», «Барселоне», «Реалу», «Аталанте», «Ювентусу»? Я – нет. Мы будем смешно выглядеть.

    Может быть, в какой-то степени футбол и развивался, а может, и нет. Сборная России с кем играла в 2024 году? Бруней? Мне это неинтересно, даже не смотрел. Когда я увидел ростовые показатели команды, мне всe стало ясно. Только один вратарь выше Пиняева.

    • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
    • В РФС надеются на снятие бана в 2025 году.
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (9)
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    subbotaspartak
    1734955722
    В баню сходить?
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    VVM1964
    1734956515
    Мой не мой, чисть не чисть, но до бела не отмыть, да и запах всё равно останется ( точнее - вонь ) !!! )))
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    рылы
    1734958347
    нам - почистить состав от лишних игроков. хрякам - начистить рылы. кстати, роша очень хорошо продемонстрировал, как именно это нужно делать, когда одним ударом начистил сразу 2 рыла!
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    lek!
    1734959512
    Полная ерунда , бразильцы видимо устали играть на огородах и без евро кубков . Начните сначала с себя и полей , а те кто на севере и тд , что бы поля были крытыми и натуральным газоном . Молодежь появится только тогда , когда Вы перестанете платить им большие деньги , и будите отпускать в европу сразу. Престаньте покупать и продавать игры , глядишь молодежь появится , которой будет за что играть и стремиться.
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