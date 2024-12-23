«Зенит» призвали почистить состав

Главный тренер медийного 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации в российском футболе.

– Какой главный итог 2024 года для российского футбола? Развивался он или, скорее, наоборот?

– Он бы развивался, если бы был лимит на легионеров. Говорят, что сразу уровень падает, но а куда мы все готовимся? Мы знаем, что в следующем году, может быть, сборной России разрешат участвовать в отборах. Но сейчас был период, когда нужно было развивать своих футболистов. Много мы развили? Батраков, Кисляк, Глебов из ЦСКА. Этого мало – мизер.

Давайте пройдeмся по «Зениту» – гегемон, лидер, но что мы видим? Бразильцам уже неинтересно играть, надо делать чистку в составе. Что дают их победы?

Мы должны беспокоиться за российский футбол, за наши кадры. Если России разрешат играть на международной арене, как мы будем выглядеть? Или опять будут отговорки: «Вот, мы после долгого перерыва, нужно втянуться». Да ничего подобного. Надо выходить и сразу доказывать, потому что в такой ситуации находились. Мы же сами говорим: «Почему нас не допускают?».

Но когда выйдем туда, мы должны быть конкурентоспособными. А вы уверены, что мы составим конкуренцию «Баварии», «Барселоне», «Реалу», «Аталанте», «Ювентусу»? Я – нет. Мы будем смешно выглядеть.

Может быть, в какой-то степени футбол и развивался, а может, и нет. Сборная России с кем играла в 2024 году? Бруней? Мне это неинтересно, даже не смотрел. Когда я увидел ростовые показатели команды, мне всe стало ясно. Только один вратарь выше Пиняева.