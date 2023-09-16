Губерниев раскритиковал Слуцкого за оскорбление журналиста

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение РФС наказать Леонида Слуцкого. Комитет по этике отстранил тренера от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Считаю, и Дзюба, и Слуцкий в данной ситуации неправы. Нужно выбирать выражения. На мой взгляд, тренеру предоставили шанс, назначив условное наказание, и дали понять, что больше так поступать не стоит.

Не считаю ли я это перебором? А если вас кто-нибудь обзовет дебилом, вам понравится? Давайте вы мне позвоните, а я отвечу: «Здравствуйте, дебил!» Как к этому отнесетесь? Подобное не понравится никому. Нельзя так называть других людей, тем более в рамках публичного шоу.

При этом, несмотря на мою критику, с симпатией и уважением отношусь к Леониду Викторовичу. Но здесь он глубоко не прав. Все публичные люди должны понимать, что живут под колпаком. Решение РФС надо уважать. Надеюсь, тренер так больше делать не будет. В свою очередь, журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на «вы». Не надо тыкать», – сказал Губерниев.