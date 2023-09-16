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    • Губерниев раскритиковал Слуцкого за оскорбление журналиста

    Губерниев раскритиковал Слуцкого за оскорбление журналиста

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение РФС наказать Леонида Слуцкого. Комитет по этике отстранил тренера от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

    «Считаю, и Дзюба, и Слуцкий в данной ситуации неправы. Нужно выбирать выражения. На мой взгляд, тренеру предоставили шанс, назначив условное наказание, и дали понять, что больше так поступать не стоит.

    Не считаю ли я это перебором? А если вас кто-нибудь обзовет дебилом, вам понравится? Давайте вы мне позвоните, а я отвечу: «Здравствуйте, дебил!» Как к этому отнесетесь? Подобное не понравится никому. Нельзя так называть других людей, тем более в рамках публичного шоу.

    При этом, несмотря на мою критику, с симпатией и уважением отношусь к Леониду Викторовичу. Но здесь он глубоко не прав. Все публичные люди должны понимать, что живут под колпаком. Решение РФС надо уважать. Надеюсь, тренер так больше делать не будет. В свою очередь, журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на «вы». Не надо тыкать», – сказал Губерниев.

    • РФС наказал Слуцкого за высказывания в адрес корреспондента «РБ Спорт».
    • Тренер назвал журналиста «19-летним дебилом».

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    Источник: RT

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21763

      Cleaner 1 час назад

      Какого ЖУРНАЛИСТА Слуцкий оскорбил? Назвать дебила дебилом - это не оскорбление, а констатация факта. Если дебил считает себя ЖУРНАЛИСТОМ и ему что то не понравилось, пусть обращается в суд. ПРИ ЧЕМ ТУТ РФС??????????????????.............(((((((((((((((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +942

      sined1951 2 часа назад

      К сожалению у нас таких журналистов, которые хамски пристают к игрокам и тренерам, не штрафуют и не отстраняют от футбола, а надо бы. Тогда, может быть, перестали бы писать всяческую ложь и сплетни. Черную метку им.

      2
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      Рейтинг: +158

      яцык > sined1951 1 час назад

      А Вы не подумали что эти два товарища сами спровоцировали интерес к себе.Один свои теребеньки на видео снимает.другой снимаеться по вским тнтновским видосам и пытаеться пропиариться даже за счет того же Дзюбы

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      Рейтинг: +21763

      Cleaner > яцык 1 час назад

      Яцык, идите в школу. Не пропускайте уроки русского языка. В Вашем тексте сплошные ошибки. То же и со смыслом Вами написанного. Свалили в кучу все, что вспомнили и советуете умному ДЯДЬКЕ о чем то подумать...(((

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      Рейтинг: +158

      яцык > Cleaner 52 минуты назад

      Клитор я окончил школу когда ты не родился

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