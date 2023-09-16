Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • В Госдуме предложили увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов

    В Госдуме предложили увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов

    Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил отказаться от финансирования футбольных клубов. Эти деньги, по его мнению, стоит вложить в спецоперацию.

    «Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных.

    Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это – их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной», – сказал депутат.

    Новости по теме
    Бут: «После переезда в РПЛ я долго привыкал пить как мои товарищи по команде»
    Какую амбициозную задачу на сезон перед «Спартаком» поставил спонсор трансферов – инсайд Егорова 1
    Кто заменит Захаряна в «Динамо» – ответ Нгамале
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6063

      Питерский князь 33 минуты назад

      Алексей Журавлев, хотябы дороги почините, потом рот открывайте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      Питерский князь 1 час назад

      Если забрать все откаты, которые получают депутаты, то там можно 50 наших армий содержать. Пусть вме депутаты напоавят свои деньги на СВО.
      Пользы будет больше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3150

      АЛЕКС 58 1 час назад

      В думе самые патриотичные,они же самые воровитые!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3150

      АЛЕКС 58 1 час назад

      А свою недвижимость и счета за границей не думали на поддержку сво перечислить,хапуги хреновы? Путриоты за счёт народа!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12649

      DeStar 1 час назад

      То есть не вложить деньги из футбола в развитие футболла ,чтобы в будущем они были НЕ кривоногие, а в нах никому не нужную войну скинуть?))
      давайте еще дороги не делать, все в СВО
      и вообще всем зп по 30к , а остальное в СВО! нах никому не нужное ,провальное, тупое СВО! УрА товарищи!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Damir07 1 час назад

      Оказывается из этой толпы что в думе сидят есть кое какие кто нормальные
      Хоть СВО хоть нету эти кривоногие ничего не зарабатывают туда не миллиарды вы вкладывайте а трилионны зачем все в сво или больным людям дайте зачем нам эти кривоногие даже если и вернут в Европу не надо все равно играть не умеют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2856

      Nerlinger 2 часа назад

      ГосДуру надо разогнать к ...ням !!!
      А деньги которые тратят на этих Дармоедов - Предателей направить на развитие страны !!!!
      а СВО финансировать за счёт того кто получает с неё выгоду

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6276

      fakeid 2 часа назад

      лять, видел несколько выступлений этого кретина в зоопарке у скабеевой. лютый сброд, начиная с ведущей. омерике песда, нато песдец, победа за нами и прочие лозунги. но вот эта визжащая гнида запомнится надолго, даже не знаю, с кем его сравнить по тупости. губерниев в мире депутатов. и как туда только попадают. наверное, через постель.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19693

      NewLife 2 часа назад

      Утром мажу бутерброд, обжигает мысль, а как народ )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21763

      Cleaner 2 часа назад

      Депутаты, а за счет СОКРАЩЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСДУМЫ вы не пробовали увеличить финансирование СВО???????????????

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 