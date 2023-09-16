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В Госдуме предложили увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов

16 сентября 2023, 10:21
22

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил отказаться от финансирования футбольных клубов. Эти деньги, по его мнению, стоит вложить в спецоперацию.

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных.

Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это – их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной», – сказал депутат.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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MaxRnD
1694849269
Куда бы только свои рыла не сунуть, чтобы отвести постороннее внимание от депутатских космических зарплат. Всё о народе беспокоятся, слуги мля народные
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saf05
1694849810
Депутатам по минималке, остальное на сво
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NewLife
1694850578
Утром мажу бутерброд, обжигает мысль, а как народ )))
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Nerlinger
1694852201
ГосДуру надо разогнать к ...ням !!! А деньги которые тратят на этих Дармоедов - Предателей направить на развитие страны !!!! а СВО финансировать за счёт того кто получает с неё выгоду
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DeStar
1694855093
То есть не вложить деньги из футбола в развитие футболла ,чтобы в будущем они были НЕ кривоногие, а в нах никому не нужную войну скинуть?)) давайте еще дороги не делать, все в СВО и вообще всем зп по 30к , а остальное в СВО! нах никому не нужное ,провальное, тупое СВО! УрА товарищи!
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АЛЕКС 58
1694855334
А свою недвижимость и счета за границей не думали на поддержку сво перечислить,хапуги хреновы? Путриоты за счёт народа!
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Красногорск_Фан
1694860978
См. Википедию . Дочь Надежда, гражданка Австрии. Постоянно проживает в Лондоне. Окончила университет Вестминстера. Патриоты однако )) А футболисты хоть деревянные но свои. Родные.
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SuperNils
1694867813
Впервые слышу адекватные мысли от депутата.
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olebar73
1694868478
Давно пора разворошить эти "бездонные колодцы".Зачем Сейчас, в отсутствие еврокубков платить эти миллионы иностранцам. Пусть свои играют. Ну, а деньги нашим ребятам на СВО, что бы хохломордных нациков уничтожать. Придëт наша Победа,придут и всякие там еврокубки
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balam
1694870059
вам,дуракам ,платить по такому же принципу
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