В Госдуме предложили увеличить финансирование СВО за счет футбольных клубов

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил отказаться от финансирования футбольных клубов. Эти деньги, по его мнению, стоит вложить в спецоперацию.

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных.

Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это – их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной», – сказал депутат.