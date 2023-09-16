В воскресенье, 17 сентября, «Фиорентина» на своем поле сыграет с «Аталантой». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Фиорентина»

«Фиалки» в стартовых трех турах национального первенства по разу выиграли, сыграли вничью и проиграли. В активе команды четыре очка, отставание от лидера в пять баллов, шесть забитых, и семь пропущенных голов.

Что касается бергамасков, то команда с шестью очками идет на пятом месте в турнирной таблице. «Аталанта» одержала две победы, и в одной встрече потерпела поражение. Отставание от лидеров составляет три балла. С разницей мячей тоже все ок – шесть забитых, и только два пропущенных.

Статистика и факты

История противостояния команд насчитывает 131 игру. В предыдущих пяти встречах были зафиксированы три победы «Фиорентины», ничья, и победа «Аталанты».

Наш прогноз на игру

Нас ждет, в целом, встреча равных соперников, поэтому предположим, что поединок закончится ничьей. На наш взгляд, не стоит ждать обилия голов в предстоящей встрече. Наш прогноз на матч «Фиорентина» – «Аталанта» – ничья (3.55).