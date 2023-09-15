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    • «Приезжал на тренировки прямо из ночного клуба»: агент охарактеризовал экс-легионера «Локомотива» и «Динамо»

    «Приезжал на тренировки прямо из ночного клуба»: агент охарактеризовал экс-легионера «Локомотива» и «Динамо»

    Гилерме Рейс, бразильский футбольный агент, рассказал, что бывший полузащитник «Локомотива» Лима не соблюдал режим.

    – Кто из бразильцев больше всего кайфовал в России, не считая Гилерме?

    – Лима из «Локомотива». Он гулял шесть дней в неделю, а на седьмой выходил на поле. Лима пил, гулял, прямо из ночного клуба приезжал на тренировки «Локомотива».

    Еще назову одного футболиста: помните Рамона из ЦСКА? Он как-то меня попросил найти ему водителя, я нашел. Спустя неделю водитель приходит ко мне и говорит: «Гильерме, он никогда не спит». Жаль, что загубил свой талант. Его ведь уже после ЦСКА Вагнер приглашал во «Фламенго» – тоже не заиграл и исчез.

    • Лима был в «Локо» в 2004-2005 годах.
    • Затем он был в «Динамо».
    • У Лимы есть опыт выступления за «Рому».

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    Источник: Metaratings

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