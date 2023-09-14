Канчельскис – о Слуцком: «Неадекватное поведение. Такого в Европе я не видел»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение РФС наказать Леонида Слуцкого.

Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.

Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.

Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Последнее время поведение Слуцкого неадекватное. То передачи какие-то, то что-то другое. Ну, так, конечно же, нельзя! Реально наказание заслуженное. Должен понять, что такое поведение не красит его.

Не знаю, может какие-то проблемы у него есть, что он так себя ведет. Надо разобраться, вдруг, действительно, есть какие-то причины. Был тренером великого клуба ЦСКА, сборной, и вдруг такое поведение... В Европе у тренеров бывали какие-то высказывания, но такого поведения я не видел», – сказал Канчельскис.