Канчельскис – о Слуцком: «Неадекватное поведение. Такого в Европе я не видел»

В Европе адекватное поведение? Там где Андерс Брейвич не худший вариант.
Ну не знаю, мне кажется, пора Канчелькесу самому к врачу записаться.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение РФС наказать Леонида Слуцкого.
- Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
- Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
- Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
«Последнее время поведение Слуцкого неадекватное. То передачи какие-то, то что-то другое. Ну, так, конечно же, нельзя! Реально наказание заслуженное. Должен понять, что такое поведение не красит его.
Не знаю, может какие-то проблемы у него есть, что он так себя ведет. Надо разобраться, вдруг, действительно, есть какие-то причины. Был тренером великого клуба ЦСКА, сборной, и вдруг такое поведение... В Европе у тренеров бывали какие-то высказывания, но такого поведения я не видел», – сказал Канчельскис.