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    • Канчельскис – о Слуцком: «Неадекватное поведение. Такого в Европе я не видел»

    Канчельскис – о Слуцком: «Неадекватное поведение. Такого в Европе я не видел»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение РФС наказать Леонида Слуцкого.

    • Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
    • Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

    «Последнее время поведение Слуцкого неадекватное. То передачи какие-то, то что-то другое. Ну, так, конечно же, нельзя! Реально наказание заслуженное. Должен понять, что такое поведение не красит его.

    Не знаю, может какие-то проблемы у него есть, что он так себя ведет. Надо разобраться, вдруг, действительно, есть какие-то причины. Был тренером великого клуба ЦСКА, сборной, и вдруг такое поведение... В Европе у тренеров бывали какие-то высказывания, но такого поведения я не видел», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6040

      Питерский князь 39 секунд назад

      В Европе адекватное поведение? Там где Андерс Брейвич не худший вариант.

      Ну не знаю, мне кажется, пора Канчелькесу самому к врачу записаться.

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      Рейтинг: +21752

      Cleaner 22 минуты назад

      Канчельскис, так и вали в свою Европу к пи... (геям). Помаши там ...(радужным флагом)...(((

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