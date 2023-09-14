Хаджи – о Карпине: «Баба с возу – кобыле легче. Посмотрим, как он будет жить в Эстонии»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном уходе из сборной России.

«Уезжает? Скатертью дорога! Баба с возу – кобыле легче! Что хорошего он привнес в наш футбол? Ничего.

Потерей для отечественного футбола это не станет. Посмотрим, как он будет жить в Эстонии», – сказал Хаджи.

Карпин тренирует сборную России с 2021 года.

Национальная команда проводит только товарищеские матчи.

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