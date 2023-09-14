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    • Осинькин считает, что Абаскаль несправедливо загнал Пруцева в глубокий резерв «Спартака»

    Осинькин считает, что Абаскаль несправедливо загнал Пруцева в глубокий резерв «Спартака»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве.

    – Кажется ли вам несправедливым, что Гильермо Абаскаль загнал Данила Пруцева в глубокий резерв?

    – Кажется! Потому что он хороший футболист, и в прошлом сезоне «Спартак» при Абаскале провел самый яркий отрезок в первом круге, когда Пруцев был основным игроком и выполнял очень важную роль!

    Когда же Абаскаль стал немножко отходить от тех стилевых вещей, которые выделяли команду в первой половине прошлого года, Пруцев стал играть меньше, потерял место в стартовом составе. И такая команда, как «Спартак», наверное, не должна ставить последующий отрезок себе в актив.

    – Когда недавно против «Динамо» в центре поля вышла пара Литвинов – Пруцев, мы увидели тот футбол, который был у «Спартака» в первой части прошлого чемпионата.

    – Наверное. Но слишком много было изменений у обеих команд. Иногда сила или слабость в кубковых матчах больше говорит о глубине скамейки той или иной команды, чем об уровне ее игры или отношении к турниру.

    Трудно делать по Кубку настоящие выводы. Они должны быть подтверждены в чемпионате, и не одной игрой. Тем шансом Пруцев, и не только он, хорошо воспользовался. Но надо и дальше продолжать доказывать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      trjhtrjrt 1 час назад

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      Рейтинг: +1930

      mahan 2 часа назад

      Я считаю Осинькин сейчас лучший тренер в РПЛ. У него каждое трансферное окно забирают игроков, а он набирает и раскрывает новых молодых игроков.

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      Рейтинг: +24243

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну уж получше будет чем Умяров то , во всяком случае косячит меньше, да и желания играть иногда демонстрирует побольше, а в целом - ну нет у нас в центре СТАБИЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО игрока, ну ни одного (((

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      Рейтинг: +1930

      mahan > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Всё зависит от тренера. Да и о какой стабильности может идти речь когда у нас каждую игру новый состав. Абаскаль слабый тренер, который сам не понимает, что хочет видеть от команды. В обороне вообще мрак полный.

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