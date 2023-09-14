Осинькин считает, что Абаскаль несправедливо загнал Пруцева в глубокий резерв «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве.

– Кажется ли вам несправедливым, что Гильермо Абаскаль загнал Данила Пруцева в глубокий резерв?

– Кажется! Потому что он хороший футболист, и в прошлом сезоне «Спартак» при Абаскале провел самый яркий отрезок в первом круге, когда Пруцев был основным игроком и выполнял очень важную роль!

Когда же Абаскаль стал немножко отходить от тех стилевых вещей, которые выделяли команду в первой половине прошлого года, Пруцев стал играть меньше, потерял место в стартовом составе. И такая команда, как «Спартак», наверное, не должна ставить последующий отрезок себе в актив.

– Когда недавно против «Динамо» в центре поля вышла пара Литвинов – Пруцев, мы увидели тот футбол, который был у «Спартака» в первой части прошлого чемпионата.

– Наверное. Но слишком много было изменений у обеих команд. Иногда сила или слабость в кубковых матчах больше говорит о глубине скамейки той или иной команды, чем об уровне ее игры или отношении к турниру.

Трудно делать по Кубку настоящие выводы. Они должны быть подтверждены в чемпионате, и не одной игрой. Тем шансом Пруцев, и не только он, хорошо воспользовался. Но надо и дальше продолжать доказывать.