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    «Локомотив» сделал заявление по Пруцеву и Зиньковскому

    Глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загумeннов сказал, что клуб не интересуется полузащитниками «Спартака» Данилом Пруцевым и Антоном Зиньковским.

    «В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости. То сообщают об уходе действующих футболистов, то – по приходу новых. Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований», – сказал Загумeннов.

    • Ранее Sport24 сообщил, что 24‑летний Пруцев и 28‑летний Зиньковский интересны «Локомотиву», который может выделить на трансферы игроков 3 миллиона евро.
    • Пруцев провел в этом сезоне 13 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Зиньковский в текущем сезоне провел за «Спартак» 12 игр, сделал 3 голевых паса.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 10:27
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    Комментарии (3)
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    SLADE2019
    1730707316
    Да ладно, три лимона за двоих, я уверен с кайфом отдали бы.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730713731
    Попорченный свинарником товар. Гыгыгы
    Ответить
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