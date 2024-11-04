«Локомотив» сделал заявление по Пруцеву и Зиньковскому

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загумeннов сказал, что клуб не интересуется полузащитниками «Спартака» Данилом Пруцевым и Антоном Зиньковским.

«В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости. То сообщают об уходе действующих футболистов, то – по приходу новых. Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований», – сказал Загумeннов.