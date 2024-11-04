«Локомотив» сделал заявление по Пруцеву и Зиньковскому

Глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загумeннов сказал, что клуб не интересуется полузащитниками «Спартака» Данилом Пруцевым и Антоном Зиньковским.
«В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости. То сообщают об уходе действующих футболистов, то – по приходу новых. Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований», – сказал Загумeннов.
- Ранее Sport24 сообщил, что 24‑летний Пруцев и 28‑летний Зиньковский интересны «Локомотиву», который может выделить на трансферы игроков 3 миллиона евро.
- Пруцев провел в этом сезоне 13 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Зиньковский в текущем сезоне провел за «Спартак» 12 игр, сделал 3 голевых паса.