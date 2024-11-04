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    Стала известна позиция «Спартака» по Пруцеву

    «Спартак» не собирается отпускать в «Локомотив» полузащитника Данила Пруцева. По данным «Евро-Футбол.Ру», красно-белые даже не намерены вести переговоры по игроку.

    К Пруцеву действительно есть интерес со стороны «Локомотива», однако в «Спартаке» высоко оценивают потенциал хавбека и не готовы с ним расставаться.

    • 24-летний Пруцев провел в этом сезоне 13 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает полузащитника в 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    04.11.2024 09:44
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1730703320
    Напридумали безумные родители вариантов имён Даниил,а пишущим мучиться...Кто есть "этот ХУ"??? Если Данила,то "ДанилУ Пруцева"(-кого,чего). Если Даниил,то "ДаниилА Пруцева". Если Данил,то "Данила Пруцева". Во блин,задачка-без паЧпорта,свидетельства о рождении и словаря великорусского языка не разобраться сходу-одна интернет-феня...
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    NewLife
    1730708513
    Задрали уже своими фейками эти дешевые медиа помойки(
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    oyabun
    1730710523
    В Локо тоже опровергли интерес к переходу Пруцева. Идиотская ситуация получается. Обе стороны не инициировали по игроку никаких действий, но слухи гуляют и опровергаются.
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    zigbert
    1730729143
    Позиция Спартака понятна а все остальное шелуха.
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