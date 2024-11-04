Стала известна позиция «Спартака» по Пруцеву

«Спартак» не собирается отпускать в «Локомотив» полузащитника Данила Пруцева. По данным «Евро-Футбол.Ру», красно-белые даже не намерены вести переговоры по игроку.
К Пруцеву действительно есть интерес со стороны «Локомотива», однако в «Спартаке» высоко оценивают потенциал хавбека и не готовы с ним расставаться.
- 24-летний Пруцев провел в этом сезоне 13 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года.
- Transfermarkt оценивает полузащитника в 4,5 миллиона евро.