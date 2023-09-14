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    Карпин допустил, что будет тренировать «Ростов» всю жизнь

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о будущем в ростовской команде.

    • Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года (с перерывом на год).
    • Его команда идет 11-й в РПЛ.

    – Вы готовы принять команду, где будут игроки с уровнем повыше? Вы созрели? Например, позовут в «Спартак» или «Динамо» этой зимой.

    – Не знаю, подумаю. Шесть лет назад я пришел в «Ростов». Во-первых, у меня есть благодарность. И второе: есть личные обязательства перед Арташесом Владимировичем, перед клубом.

    Уйти в середине сезона – не знаю... Плюс игроки приходили из-за меня. Возможно, никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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