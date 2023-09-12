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    • Петржела назвал фаворита матча Катар – Россия: «Будет легкая победа»

    Петржела назвал фаворита матча Катар – Россия: «Будет легкая победа»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от товарищеского матча России с Катаром.

    «Думаю, что сборная России сможет обыграть Катар. Да, это товарищеский матч, который не несет почти никого смысла. Но любой команде нужна игровая практика.

    Сборная России в несколько раз сильнее Катара. Уверен, что это будет легкая победа для них», – сказал Петржела.

    • Матч Катар – Россия состоится сегодня, в 18:15 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +537

      Alemann 6 минут назад

      Будет легкая победа Катара?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19291

      paracetamol 46 минут назад

      А я так не думаю.

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