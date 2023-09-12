Петржела назвал фаворита матча Катар – Россия: «Будет легкая победа»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от товарищеского матча России с Катаром.

«Думаю, что сборная России сможет обыграть Катар. Да, это товарищеский матч, который не несет почти никого смысла. Но любой команде нужна игровая практика.

Сборная России в несколько раз сильнее Катара. Уверен, что это будет легкая победа для них», – сказал Петржела.