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    • Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Катаром – 12 сентября

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Катаром – 12 сентября

    Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с со сборной Катара, который пройдет 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

    Стартовый состав на матч

    Россия: Сафонов, Волков, Литвинов, Джикия, Миранчук, Макарчук, Фомин, Баринов, Зиньковский, Головин, Чалов.

    Запасные: Лантратов, Комличенко, Солдатенков, Обляков, Мухин, Карпукас, Скопинцев, Глушенков, Соболев, Глебов, Хлусевич, Юшин.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Прямую трансляцию можно посмотреть на «Бомбардире»

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    Катар – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2023
    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:04
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +25278

      bset 39 минут назад

      На ничейку потянет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5091

      Бомбардиръ 40 минут назад

      Неужели Валера бοмжефоб?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2554

      jek718875 44 минуты назад

      О, вот этот состав попахивает основой, хоть бы не обдристались, за державу обидно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19291

      paracetamol 58 минут назад

      Все Валера хумно собрал, или еще где-то осталось?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3005

      Болотоход > paracetamol 55 минут назад

      Тебя бесит что с помойки блекло лазурной никого нет?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      Amorphis > Болотоход 8 минут назад

      Так там одни латиносы, и ЛГБТ-активисты)

      0
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