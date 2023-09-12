Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с со сборной Катара, который пройдет 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

Стартовый состав на матч

Россия: Сафонов, Волков, Литвинов, Джикия, Миранчук, Макарчук, Фомин, Баринов, Зиньковский, Головин, Чалов.

Запасные: Лантратов, Комличенко, Солдатенков, Обляков, Мухин, Карпукас, Скопинцев, Глушенков, Соболев, Глебов, Хлусевич, Юшин.

Главный тренер: Валерий Карпин

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