Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча между сборной Катара и сборной России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 12 сентября 2023, в 18:15 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России на матч:

Россия: Сафонов, Волков, Литвинов, Джикия, Миранчук, Макарчук, Фомин, Баринов, Зиньковский, Головин, Чалов.

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Катар – Россия

Прямой эфир встречи будет траслироватья на Первом канале, так же матч будет транслировать «Фонбет».