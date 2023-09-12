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    Баринов оценил влияние Дзюбы на атмосферу в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как нападающий Артем Дзюба повлиял на атмосферу в клубе.

    «Конечно, Дзюба нам сильно помог. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно – особенно тем, кто моментами забивает на игру.

    Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жeстко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать», – сказал Баринов.

    • 35-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Контракт с «Локо» действует до лета.
    • У Дзюбы 2 гола и 1 ассист в 5 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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