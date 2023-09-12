Баринов оценил влияние Дзюбы на атмосферу в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как нападающий Артем Дзюба повлиял на атмосферу в клубе.
«Конечно, Дзюба нам сильно помог. Плюс он человек с юмором, очень наладил атмосферу в раздевалке. Но он и напихать может очень сильно – особенно тем, кто моментами забивает на игру.
Если кто-то не добежит, то в перерыве он может очень жeстко высказать. Иногда и во время игры, но на поле я стараюсь его сдерживать», – сказал Баринов.
- 35-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Контракт с «Локо» действует до лета.
- У Дзюбы 2 гола и 1 ассист в 5 матчах сезона РПЛ.
Источник: «Чемпионат»