Акинфеев объяснил, почему просил передать Кукуяну приз лучшему игроку матча ЦСКА – «Зенит»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил эмоциями свое поведение после матча с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.
- На 88-й минуте мяч после подачи Кругового улетел за лицевую.
- Линейный судья Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой.
- Акинфеев пытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью.
- Вратарь отказался от награды игроку матча с «Зенитом» и попросил передать статуэтку Кукуяну.
«Я осмыслил все, пересмотрел все эти эпизоды с угловым и боковым.
Понятно, обидно, что этот сюда показывает, этот туда. Но главный прав и гол был забит чистый, можно злиться только на себя.
Надо же когда-то свои ошибки тоже признавать», – сказал Акинфеев.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова