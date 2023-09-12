Акинфеев объяснил, почему просил передать Кукуяну приз лучшему игроку матча ЦСКА – «Зенит»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил эмоциями свое поведение после матча с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

На 88-й минуте мяч после подачи Кругового улетел за лицевую.

Линейный судья Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой.

Акинфеев пытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью.

Вратарь отказался от награды игроку матча с «Зенитом» и попросил передать статуэтку Кукуяну.

«Я осмыслил все, пересмотрел все эти эпизоды с угловым и боковым.

Понятно, обидно, что этот сюда показывает, этот туда. Но главный прав и гол был забит чистый, можно злиться только на себя.

Надо же когда-то свои ошибки тоже признавать», – сказал Акинфеев.