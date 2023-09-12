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    • Акинфеев объяснил, почему просил передать Кукуяну приз лучшему игроку матча ЦСКА – «Зенит»

    Акинфеев объяснил, почему просил передать Кукуяну приз лучшему игроку матча ЦСКА – «Зенит»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил эмоциями свое поведение после матча с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

    • На 88-й минуте мяч после подачи Кругового улетел за лицевую.
    • Линейный судья Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой.
    • Акинфеев пытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью.
    • Вратарь отказался от награды игроку матча с «Зенитом» и попросил передать статуэтку Кукуяну.

    «Я осмыслил все, пересмотрел все эти эпизоды с угловым и боковым.

    Понятно, обидно, что этот сюда показывает, этот туда. Но главный прав и гол был забит чистый, можно злиться только на себя.

    Надо же когда-то свои ошибки тоже признавать», – сказал Акинфеев.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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