Глушенков назвал европейский топ-клуб, в который хочет перейти

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков признался, что хочет перейти в «Барселону».
– Есть команда, куда бы хотели перейти в будущем, когда достигните потолка в «Локо»?
– «Барселона». Нравится стиль игры.
– При каких обстоятельствах это будет возможно?
– Когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу»: «Я Максим, возьмите меня». Матчи сборной – хорошая возможность проявить себя. Вот будем стараться проявить себя с Катаром.
- «Локомотив» купил Глушенкова зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- У игрока 2 гола и 2 ассиста в 10 матчах сезона.
- С 2019 по 2022 год Глушенков принадлежал «Спартаку».
Источник: «РБ Спорт»