Глушенков назвал европейский топ-клуб, в который хочет перейти

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков признался, что хочет перейти в «Барселону».

– Есть команда, куда бы хотели перейти в будущем, когда достигните потолка в «Локо»?

– «Барселона». Нравится стиль игры.

– При каких обстоятельствах это будет возможно?

– Когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу»: «Я Максим, возьмите меня». Матчи сборной – хорошая возможность проявить себя. Вот будем стараться проявить себя с Катаром.