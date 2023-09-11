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    • Глушенков назвал европейский топ-клуб, в который хочет перейти

    Глушенков назвал европейский топ-клуб, в который хочет перейти

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков признался, что хочет перейти в «Барселону».

    – Есть команда, куда бы хотели перейти в будущем, когда достигните потолка в «Локо»?

    «Барселона». Нравится стиль игры.

    – При каких обстоятельствах это будет возможно?

    – Когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу»: «Я Максим, возьмите меня». Матчи сборной – хорошая возможность проявить себя. Вот будем стараться проявить себя с Катаром.

    • «Локомотив» купил Глушенкова зимой у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • У игрока 2 гола и 2 ассиста в 10 матчах сезона.
    • С 2019 по 2022 год Глушенков принадлежал «Спартаку».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16233

      Алексей З 2 часа назад

      Вопросы от РБ спорт - это высший класс дебилизма.
      Где вас мудаков обучали ?

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