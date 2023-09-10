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  • Ловчев: «Почему неопытному Абаскалю дают работать со «Спартаком», а Саше Мостовому – нет?»

Ловчев: «Почему неопытному Абаскалю дают работать со «Спартаком», а Саше Мостовому – нет?»

10 сентября 2023, 13:20
19

Бывший спартаковец Евгений Ловчев не понимает клубную стратегию по выбору тренеров.

«Гильермо Абаскаль сейчас действительно набивает шишки на «Спартаке». Он разве до этого тренировал большие клубы? Нет, «Спартак» для него – первый большой клуб.

Почему Саша Мостовой постоянно выступает против Абаскаля? Да потому что он понимает, что клуб взял себе тренера без опыта работы. Как объяснить такой выбор? Мне симпатична игра «Спартака» в атаке, но общая нестабильность ужасает. Стабильность отсутствует при Абаскале.

Но для самого Абаскаля все идет нормально, неопытный тренер должен ошибаться и расти на своих ошибках. Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет?

Например, после ухода Марцела Лички из «Оренбурга» почему-то поставили Иржи Ярошика, который вообще ничего подобного не тренировал. Почему Ярошик, а не Мостовой?» – сказал Ловчев.

  • Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
  • Абаскаль пришел в «Спартак» из «Базеля» год назад.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений Мостовой Александр
Комментарии (19)
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derrik2000
1694341755
"Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет?" Как это "БЕЗ ОПЫТА"??? Ржавый Базель, писали, что успешно, тренировал. Другое дело, что зря этот ховнюк полез срубить баблеца в Россию. Рафинированный он, типичный образец производства гейропейских ценностей. Сидел бы и не рыпался в своей Швейцарии да по-швейцарски говорил... ))) НЕТ ЖЕ! Перефразируя название рубрики из старых добрых советских газет - "БАБЛО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ".
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Persona_non_Grata
1694343038
Вот только Мостового нам еще у руля и не хватало !!! - ИЗБАВИ БОЖЕ !!!
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NewLife
1694343158
Потому что и Мост и ты ноунеймы в тренерской области. Спартак сам разберется со своими тренерами без вашей помощи. Все чувствуют, что грядет замена, и все больше пузырьков, как в закипающей воде. стремится на поверхность, для кого-то пиар, для кого-то средство от забвения, для кого-то глупые надежды на работу - все эти ловчевы, карреры, камоцци, мостовые и т.д.
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Taps
1694343189
Ловчев: «Почему неопытному Абаскалю дают работать со «Спартаком», а Саше Мостовому – нет?» Тупой что ли ? Бабки, б.л.я ...
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Эном айс
1694347078
Риторика какая...) Видимо было перманентно известно , кто говно по жизни, а кто ещё учится.
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gor77
1694350178
))))))Ну, он сам ответил: — Обучение на тренера идет, учусь, да. Конечно, это вряд ли мне что‑то новое даст, сейчас ничего нового для себя не открыл. В футболе давно всё придумано. Я тренирую в Медиалиге, там получаю какой‑то опыт. Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне всё равно где, но команда должна быть хорошая.... Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне всё равно где, но команда должна быть хорошая. — Какая команда это могла бы быть? — В Москве, чтобы без разъездов. В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду. Ну, может быть, «Динамо» — сказал Мостовой...
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zagrizlik
1694350585
Пусть хоть лицензию вы*рет, а то царем себя возомнил...хочу и пофик на всё, и на всех.
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ScarlettOgusania
1694359573
допустим, опыта работы тренером у Абаскаля гораздо больше, чем у Моста, что в принципе не помешает Саше тренировать мусоров, после увольнения Лички, или коней "пасти" - хорошего пастуха рекомендует Ловчев, опять же в случае увольнения Федота-стрельца)
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zigbert
1694365419
Для начала Ловчев должен вспомнить с чего начал свою тренерскую деятельность О. Романцев. Покажи свои способности и по ним уже будет разговор. Ловчеву лишь бы ляпнуть. Иногда говорит дело но частенько не подумав.
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Max-Mir-google
1694403311
Абаскаль действительно сыроватый, набирает опыт в Спартаке, но молодой и симпатичный, Зарема таких любит.
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