Ловчев: «Почему неопытному Абаскалю дают работать со «Спартаком», а Саше Мостовому – нет?»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев не понимает клубную стратегию по выбору тренеров.

«Гильермо Абаскаль сейчас действительно набивает шишки на «Спартаке». Он разве до этого тренировал большие клубы? Нет, «Спартак» для него – первый большой клуб.

Почему Саша Мостовой постоянно выступает против Абаскаля? Да потому что он понимает, что клуб взял себе тренера без опыта работы. Как объяснить такой выбор? Мне симпатична игра «Спартака» в атаке, но общая нестабильность ужасает. Стабильность отсутствует при Абаскале.

Но для самого Абаскаля все идет нормально, неопытный тренер должен ошибаться и расти на своих ошибках. Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет?

Например, после ухода Марцела Лички из «Оренбурга» почему-то поставили Иржи Ярошика, который вообще ничего подобного не тренировал. Почему Ярошик, а не Мостовой?» – сказал Ловчев.

Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

Абаскаль пришел в «Спартак» из «Базеля» год назад.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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