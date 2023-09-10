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    • Ловчев: «Почему неопытному Абаскалю дают работать со «Спартаком», а Саше Мостовому – нет?»

    Ловчев: «Почему неопытному Абаскалю дают работать со «Спартаком», а Саше Мостовому – нет?»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев не понимает клубную стратегию по выбору тренеров.

    «Гильермо Абаскаль сейчас действительно набивает шишки на «Спартаке». Он разве до этого тренировал большие клубы? Нет, «Спартак» для него – первый большой клуб.

    Почему Саша Мостовой постоянно выступает против Абаскаля? Да потому что он понимает, что клуб взял себе тренера без опыта работы. Как объяснить такой выбор? Мне симпатична игра «Спартака» в атаке, но общая нестабильность ужасает. Стабильность отсутствует при Абаскале.

    Но для самого Абаскаля все идет нормально, неопытный тренер должен ошибаться и расти на своих ошибках. Почему иностранцам без опыта дают шанс тренировать такие большие клубы, а Саше Мостовому нет?

    Например, после ухода Марцела Лички из «Оренбурга» почему-то поставили Иржи Ярошика, который вообще ничего подобного не тренировал. Почему Ярошик, а не Мостовой?» – сказал Ловчев.

    • Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
    • Абаскаль пришел в «Спартак» из «Базеля» год назад.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1055

      zagrizlik 3 минуты назад

      Пусть хоть лицензию вы*рет, а то царем себя возомнил...хочу и пофик на всё, и на всех.

      0
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      Рейтинг: +1864

      gor77 9 минут назад

      ))))))Ну, он сам ответил:
      — Обучение на тренера идет, учусь, да. Конечно, это вряд ли мне что‑то новое даст, сейчас ничего нового для себя не открыл. В футболе давно всё придумано. Я тренирую в Медиалиге, там получаю какой‑то опыт. Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне всё равно где, но команда должна быть хорошая.... Сейчас буду думать, где получить практику. Когда обучаешься, есть право где‑то попробовать. Будем думать. Мне всё равно где, но команда должна быть хорошая.
      — Какая команда это могла бы быть?
      — В Москве, чтобы без разъездов. В «Локомотив», «Спартак» вряд ли пойду. Ну, может быть, «Динамо» — сказал Мостовой...

      0
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      Рейтинг: +1761

      Спартач80 47 минут назад

      Кто знает историю? Питерские придумали формулировку: "дерби двух столиц".... Ну так какая вы столица если вас побрезговали брать Наполеон и Гитлер?... Все силы были брошены на Москву... Я тоже терпеть не могу москвичей, за их понты корявые, но вы им не уступаете, в этом...

      0
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      Рейтинг: +1039

      Riot Zero 51 минуту назад

      Потому что Саша олень.

      0
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      Рейтинг: +21726

      Cleaner 56 минут назад

      Саше Мостовому я бы даже автомобилем не доверил управлять.

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      Рейтинг: +5304

      Эном айс 1 час назад

      Риторика какая...)
      Видимо было перманентно известно , кто говно по жизни, а кто ещё учится.

      0
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      Рейтинг: +4150

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      В мазутном проекте правит бабло агентов, которое они высасывают из свинарни. Кто больше откатит того и физрук придёт. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5942

      Питерский князь 1 час назад

      Потому что срамтак долден добиться того чего заслуживает, а именно попасть в пердив!
      Это закон бумеранга за 90-ые!
      Как вы грабили все клубы на игроков, теперь будете всем отсасывать.
      Пердмв, это ваша судьба!

      2
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      Рейтинг: +1761

      Спартач80 > Питерский князь 1 час назад

      "Помни б.о.м.ж всегда одно: Мы - Спартак, а вы - г.о.в.но!"

      0
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      Рейтинг: +5942

      Питерский князь > Спартач80 17 минут назад

      Запомню, скриншот сделаю, в рамочку от Тифони помещю.
      Каждый год, после 30 тура буду доставать и представлять, как твою рожу крючит, от того, что Зенит по прежнему чемпион!
      :)))

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      Рейтинг: +340

      Мортус 1 час назад

      А ведь прав старик. Почему?? Давно пора изгнать Абаскаля и поставить Мостового. А вторым Володьку. И Талалаева тоже.

      0
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      Рейтинг: +3162

      фанат джигурды > Мортус 48 минут назад

      И Шалимова.

      0
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      Рейтинг: +1575

      Taps 2 часа назад

      Ловчев: «Почему неопытному Абаскалю дают работать со «Спартаком», а Саше Мостовому – нет?»
      Тупой что ли ? Бабки, б.л.я ...

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