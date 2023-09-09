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    • Литва – Сербия: прогноз на матч 6 тура отбора ЧЕ-2024, 10 сентября

    Литва – Сербия: прогноз на матч 6 тура отбора ЧЕ-2024, 10 сентября

    В 6 туре отборочного цикла ЧЕ – 2024 сборная Литвы на своем поле сыграет со сборной Нидерландов. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

    Литва

    Сборная Литвы входит в число аутсайдеров отборочной группы G. Команда в четырех играх отборочного цикла не сумела одержать ни одной победы, дважды сыграв вничью, и два раза потерпев поражения. Отставание от идущей на втором месте Сербии, составляет пять очков, однако вряд ли литовцы смогут преодолеть этот разрыв.

    Сербия

    Сербы на три балла отстают от лидирующей Венгрии. В активе сборной две победы, ничья и поражение, семь очков. Разница мячей приемлемая – шесть забитых, и три пропущенных гола.

    Наш прогноз на игру

    Сборная Сербии вряд ли потеряет очки в предстоящей встрече. Команда, в целом, показывает неплохой футбол, идет в группе претендентов на выход в финальную часть европейского уровня. Поэтому доверимся балканской сборной. Наш прогноз – победа Сербии (1.30).

    Источник: Бомбардир

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    09.09.2023 23:53
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