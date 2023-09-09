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    • У кого в сборной мира на матче Цымбаларя лучшая форма – ответ Семина

    У кого в сборной мира на матче Цымбаларя лучшая форма – ответ Семина

    Тренер сборной мира на матче памяти Ильи Цымбаларя Юрий Семин оценил форму своих игроков.

    • Сборная мира уступила легендам «Спартака» (1:2).
    • Наряду с Семиным тренером сборной мира был Массимо Каррера.
    • Встреча прошла на «Открытие Арене».

    – Есть ли в этой сборной мира футболист, который смог бы заиграть в РПЛ сейчас?

    – Конечно, нет никого. Уже возраст не тот. В футбол играют более молодые игроки.

    – Араз Озбилиз сейчас играет же.

    – Вполне возможно, да. Разве что он.

    – В каких кондициях Анатолий Тимощук?

    – Кондиции великолепные. Но все-таки возраст.

    – У кого лучшие кондиции?

    Александр Гацкан, Мэттью Бут, Озбилиз.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.09.2023 22:32
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