У кого в сборной мира на матче Цымбаларя лучшая форма – ответ Семина

Тренер сборной мира на матче памяти Ильи Цымбаларя Юрий Семин оценил форму своих игроков.
- Сборная мира уступила легендам «Спартака» (1:2).
- Наряду с Семиным тренером сборной мира был Массимо Каррера.
- Встреча прошла на «Открытие Арене».
– Есть ли в этой сборной мира футболист, который смог бы заиграть в РПЛ сейчас?
– Конечно, нет никого. Уже возраст не тот. В футбол играют более молодые игроки.
– Араз Озбилиз сейчас играет же.
– Вполне возможно, да. Разве что он.
– В каких кондициях Анатолий Тимощук?
– Кондиции великолепные. Но все-таки возраст.
– У кого лучшие кондиции?
– Александр Гацкан, Мэттью Бут, Озбилиз.
Источник: «РБ Спорт»