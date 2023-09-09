У кого в сборной мира на матче Цымбаларя лучшая форма – ответ Семина

Тренер сборной мира на матче памяти Ильи Цымбаларя Юрий Семин оценил форму своих игроков.

Сборная мира уступила легендам «Спартака» (1:2).

Наряду с Семиным тренером сборной мира был Массимо Каррера.

Встреча прошла на «Открытие Арене».

– Есть ли в этой сборной мира футболист, который смог бы заиграть в РПЛ сейчас?

– Конечно, нет никого. Уже возраст не тот. В футбол играют более молодые игроки.

– Араз Озбилиз сейчас играет же.

– Вполне возможно, да. Разве что он.

– В каких кондициях Анатолий Тимощук?

– Кондиции великолепные. Но все-таки возраст.

– У кого лучшие кондиции?

– Александр Гацкан, Мэттью Бут, Озбилиз.