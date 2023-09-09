Головин сравнил уровень сборной России и «Монако»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин сравнил уровень двух этих команд.

«Изменился ли уровень сборной? Все плюс минус так же. Сильных отличий от клуба нет. Примерно те же тренировки.

Матч с Катаром? Мы смотрели на теории Катар. Это хороший, сильный соперник», – сказал Головин.

Матч Катар – Россия состоится 12 сентября.

Головин в «Монако» с 2018 года.

Зимой им интересовалась дортмундская «Боруссия».

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