Головин сравнил уровень сборной России и «Монако»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин сравнил уровень двух этих команд.
«Изменился ли уровень сборной? Все плюс минус так же. Сильных отличий от клуба нет. Примерно те же тренировки.
Матч с Катаром? Мы смотрели на теории Катар. Это хороший, сильный соперник», – сказал Головин.
- Матч Катар – Россия состоится 12 сентября.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- Зимой им интересовалась дортмундская «Боруссия».
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Источник: «Спорт день за днем»