Колосков высказался о резонансных словах Федорищева о коррупции в российском футболе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

– Что думаете о словах Вячеслава Федорищева про деньги на оплату услуг неких людей, влияющих на судейский корпус?

– Нечто подобное в разное время говорили разные люди в футболе и СМИ. В мою бытность президентом РФС такие разговоры тоже случались. Но ничего доказать не удавалось. А чаще всего те, кто подобное заявлял, затем не предоставляли никаких доказательств.

Но здесь ситуация необычная – впервые об этом говорит человек такого государственного уровня, руководитель региона. Поэтому относиться к таким словам надо серьезно. Другое дело, вопрос опять же в доказательной базе. Только следствие и суд могут дать этому объективную оценку. Федорищев сказал, что написал соответствующие заявления в правоохранительные органы, вероятно, предоставил какие-либо факты.

Надо теперь дождаться результатов следствия и соответствующих процессуальных решений. Пока выводы делать рано.