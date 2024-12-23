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    • Колосков высказался о резонансных словах Федорищева о коррупции в российском футболе

    Колосков высказался о резонансных словах Федорищева о коррупции в российском футболе

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

    – Что думаете о словах Вячеслава Федорищева про деньги на оплату услуг неких людей, влияющих на судейский корпус?

    – Нечто подобное в разное время говорили разные люди в футболе и СМИ. В мою бытность президентом РФС такие разговоры тоже случались. Но ничего доказать не удавалось. А чаще всего те, кто подобное заявлял, затем не предоставляли никаких доказательств.

    Но здесь ситуация необычная – впервые об этом говорит человек такого государственного уровня, руководитель региона. Поэтому относиться к таким словам надо серьезно. Другое дело, вопрос опять же в доказательной базе. Только следствие и суд могут дать этому объективную оценку. Федорищев сказал, что написал соответствующие заявления в правоохранительные органы, вероятно, предоставил какие-либо факты.

    Надо теперь дождаться результатов следствия и соответствующих процессуальных решений. Пока выводы делать рано.

    • Федорищев ранее заявил о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

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    Источник: «Известия»

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