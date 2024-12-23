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    • Мостовой назвал главное событие года – оно связано с Абаскалем

    Мостовой назвал главное событие года – оно связано с Абаскалем

    Александр Мостовой назвал главное событие 2024 года для российского футбола. Это увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    «Считаю, что уход Абаскаля из «Спартака» – главное событие для нашего футбола в уходящем году. Я удивлен, что он вообще так долго продержался на своем посту. Таким людям вообще не место в футболе, а тем более в таком клубе, как «Спартак».

    Сейчас же команду возглавляет футбольный человек, и сразу можно увидеть разницу», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» сейчас возглавляет Деян Станкович.
    • Команда занимает третье место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    andr45
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    Реплика такого же спартакофоба, как и ЛОВЧЕВ, КЕЧИНОВ, ЛЕДЯХОВ, ТИХОНОВ и прочая ветеринарская шпана) «Я не верю спартаковским ветеринарам, лицемерным, фальшивым, истеричным, невоспитанным, лживым, не верю когда она жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр» почти что Чехов «Нынешние ветеринары «Спартака — это такая духовная секта. Что характерно: ничего не знают, ничего не умеют, но обо всем судят» почти что Лесков
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