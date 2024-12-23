Мостовой назвал главное событие года – оно связано с Абаскалем

Александр Мостовой назвал главное событие 2024 года для российского футбола. Это увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Считаю, что уход Абаскаля из «Спартака» – главное событие для нашего футбола в уходящем году. Я удивлен, что он вообще так долго продержался на своем посту. Таким людям вообще не место в футболе, а тем более в таком клубе, как «Спартак».

Сейчас же команду возглавляет футбольный человек, и сразу можно увидеть разницу», – сказал Мостовой.