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    Слуцкий объяснил, почему не хочет работать в России

    Главный тренер Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий признался, что не хочет работать в России.

    Последним клубом специалиста в РПЛ был «Рубин». Казанский клуб при Слуцком вылетел из чемпионата России.

    – Вы все это время говорили, что не рассматриваете варианты в РПЛ. Почему?

    – Мы можем сколько угодно нахваливать наш чемпионат, но реальность такова, что сегодня нет еврокубков, сборная не играет. Ты получаешь легионеров совсем другого уровня по сравнению с тем, что было, к чему я привык. Нет такого оттока российских игроков за рубеж.

    Ты ради чего работаешь? Первое – добиться большого командного результата. Я понимаю, что «Зенит» – супергегемон, любому клубу сложно претендовать на что-то большое. Второе – развитие молодых талантливых игроков, которые бы потом уехали. Головин, например. Третье – крутой легионер, которого ты подготовил, и он уехал. Кварацхелия как самый яркий пример. Тоже нет, потому что легионеры другого уровня.

    Поэтому очень сложно было найти в себе мотивацию для такой работы. Ты изначально понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем, что ты должен ниже требовать. Это все равно что из восьмого класса не в девятый перейти, а в шестой. При том, что ты в восьмом классе был успешен. Мне это показалось не совсем интересным на данный момент.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии (3)
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    рылы
    1734947617
    весь состав шеньхуа стоит 11,75 €. это как один бителло из динамо по стоимости. или бабич+литвинов.
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    Skull_Boy
    1734948596
    Потому что нет никакого смысла
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1734950446
    Лёня блефует-уровень легионеров в Китае сейчас не выше, чем в России, насчёт Хвичи - тоже перебор - сомневаюсь, что раскрытие его таланта - это заслуга Слуцкого.
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