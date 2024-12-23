Слуцкий объяснил, почему не хочет работать в России

Главный тренер Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий признался, что не хочет работать в России.

Последним клубом специалиста в РПЛ был «Рубин». Казанский клуб при Слуцком вылетел из чемпионата России.

– Вы все это время говорили, что не рассматриваете варианты в РПЛ. Почему?

– Мы можем сколько угодно нахваливать наш чемпионат, но реальность такова, что сегодня нет еврокубков, сборная не играет. Ты получаешь легионеров совсем другого уровня по сравнению с тем, что было, к чему я привык. Нет такого оттока российских игроков за рубеж.

Ты ради чего работаешь? Первое – добиться большого командного результата. Я понимаю, что «Зенит» – супергегемон, любому клубу сложно претендовать на что-то большое. Второе – развитие молодых талантливых игроков, которые бы потом уехали. Головин, например. Третье – крутой легионер, которого ты подготовил, и он уехал. Кварацхелия как самый яркий пример. Тоже нет, потому что легионеры другого уровня.

Поэтому очень сложно было найти в себе мотивацию для такой работы. Ты изначально понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем, что ты должен ниже требовать. Это все равно что из восьмого класса не в девятый перейти, а в шестой. При том, что ты в восьмом классе был успешен. Мне это показалось не совсем интересным на данный момент.